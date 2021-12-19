30-летие Независимости РК, борьба с COVID-19 и новшества в использовании пенсионных накоплений – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на различные события стала ушедшая неделя, главными из них стали масштабное празднование 30-летия Независимости Казахстана, День демократического обновления страны, новости с фронта борьбы с коронавирусом, изменения правил использования пенсионных накоплений. Казахстанцы внимательно следили за ежедневно обновляемой статистикой заболеваемости COVID-19 как в целом в стране, так и в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Страна на ушедшей неделе отметила 30-летие Независимости. Торжества прошли во всех населенных пунктах – от столицы до крохотных аулов и сел. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

«День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее. Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, ценности независимости красной нитью проходят через многие столетия национальной истории.

Наше единство, наша толерантность, наша взаимное уважение и любовь друг к другу – самая главная сила. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости.

Новорожденным, появившимся на свет 16-17 декабря текущего года, вручат подарки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Широко отмечался казахстанский праздник и за рубежами страны. В честь 30-летия Независимости РК фасады ряда известных зданий и достопримечательностей были подсвечены в цвета казахстанского флага. Среди них - Ниагарский водопад в Канаде.

17 декабря - еще одна важная дата в истории страны: День демократического обновления Республики Казахстан. В День демократического обновления Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 12 декабря 1991 года «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане» была дана правовая и политическая оценка этих событий.

Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Об этом написал на своей странице в Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности», - написал Президент РК.

Несмотря на праздники, казахстанцы продолжали следить за новостями о коронавирусе. В последние недели число выявленных инфицированных стабильно снижается во всех регионах. Большинство областей находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 декабря 2021 года, в «желтой» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

На уходящей неделе член Национального совета общественного доверия Саясат Нурбек сообщил о новой модели образования, которую планируется внедрять в казахстанских школах, рассказав об актуальности Атласа профессий для современного рынка труда.

Жители страны продолжали обсуждать нововведения в использовании части пенсионных накоплений. Председателя правления ЕНПФ Жаната Курманова журналисты попросили назвать инициатора решения о повышении порогов минимальной достаточности.

Хорошей новостью стало то, что изменились сроки использования пенсионных накоплений.

Также привлекла внимание информация о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.