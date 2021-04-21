30-летие Независимости Казахстана обсудили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Посольстве РК в Баку состоялся круглый стол, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости Казахстана. В мероприятии приняли участие народный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, председатель правления «Центра анализа международных отношений» Фарид Шафиев, видные представители творческой и научной интеллигенции Азербайджана. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов подробно рассказал участникам встречи об основных этапах становления и формирования государственной независимости в новых исторических условиях и достижениях РК, содержании концепции «слышащего государства», новых социально-экономических и общественных реформах, направленных на демократизацию нашей страны и модернизацию политической системы.

Обратив внимание на значение тюркской интеграции, дипломат подчеркнул историческую роль недавнего саммита Тюркского совета в определении статуса Туркестана в качестве его духовной столицы, усилении общетюркского значения этого сакрального города в международном сообществе. Живой интерес участников вызвала информация о возрождении Туркестана, новый облик которого они смогли увидеть на представленном их вниманию фильме.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями и обсудили совместную работу по переосмыслению исторического наследия, новому освещению лингвистических источников, анализу трудов материальной и духовной культуры тюрков, направленных на укрепление консолидации и связей между тюркоязычными государствами.

По словам секретаря Союза писателей Азербайджана Чингиза Абдуллаева, значительный вклад был сделан в развитии культурных связей двух народов.

«Мы перевели более 40 книг казахских современных и ушедших уже писателей на азербайджанский язык. Сегодня обсуждали романы, которые были изданы в свое время даже на азербайджанском языке - на кириллице, мы сейчас будем трансформировать их в латиницу. Мы включили в учебные программы многие казахские книги, в том числе и Мухтара Ауэзова.

Мы также принимали у себя Олжаса Сулейменова и поднимали вопрос об еще большем укреплении культурных связей наших народов. Сегодня мы готовимся отметить 85-летие этого известного казахстанского поэта. Я думаю, мы скоро отправим делегацию азербайджанских писателей в Казахстан. Примем у себя ученых из Казахстана в наших библиотеках, университетах с тем, чтобы больше было взаимодействия и интереса. Действительно у нас есть большой интерес к современной казахстанской литературе и к современным писателям», - отметил Ч.Абдуллаев.

По мнению главы Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, у Азербайджана наиболее тесные отношения с рядом стран, в том числе и с Казахстаном. Это соотношение как братства, так и стратегического партнерства. Их также объединяет общая история, культура, язык. Эти государства не просто развили отношения, опираясь на историю, а нашли общие знаменатели в области политики, безопасности, экономики, торговли и транспорта.

«Особенно хочу подчеркнуть, что обе страны работают над продвижением транспортного коридора, сейчас он носит название Middle Corridor. Это восстановление исторического Шелкового пути. Это один из ярких показателей нашего сотрудничества. Вторым показателем является – Тюркский совет, в котором многие страны тесно сотрудничают и имеют общее видение. Есть еще ряд других образовательных и научных проектов, по которым соответствующие ведомства двух наших стран работают», - резюмировал Ф.Шафиев.

Обсудив состояние и актуальные вопросы казахстанско-азербайджанских отношений, участники встречи выразили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Кроме того, в рамках круглого стола состоялась церемония вручения благодарственных писем от имени министра культуры и спорта РК лицам, внесшим вклад в популяризацию имени и наследия великого казахского поэта Абая Кунанбайулы. Наград были удостоены руководитель Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая при Бакинском государственном университете (БГУ) Фатима Дурсунова, заведующий кафедрой тюркологии БГУ Рамиз Аскаров, председатель Международного фонда имени М.Кашгари, писатель Эльхан Зал Караханлы, журналист-публицист Аида Эйвазова, писатель-прозаик Нариман Абдулрахманлы, профессор кафедры литературы Педагогического университета Эльман Гулиев и писатель-поэт Ибрагим Ильяслы.