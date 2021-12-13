30-летие Независимости Казахстана было торжественно отмечено в Тегеране

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - 12 декабря 2021 года в отеле «Парсиан Азади» г.Тегеран Посольством Республики Казахстан в Иране был организован официальный прием, посвященный 30-летию независимости Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Среди высокопоставленных гостей мероприятия были заместитель министра сельского хозяйства М.Горбани, депутат Парламента – заместитель председателя Специального комитета по прорыву и промышленному развитию Ирана и руководитель парламентской группы дружбы между Казахстаном и Ираном Г.Нури Гезелдже, Генеральный директор Департамента по делам Евразии МИД ИРИ А.Хакикиан, генеральный директор Департамента многостороннего и международного экономического сотрудничества МИД ИРИ С.Алави Сабзевари, заместитель председателя Коммерческой, промышленной, горнорудной, сельскохозяйственной и торговой палаты Ирана М.Карбаси, а также руководители иранских государственных структур, главы зарубежных посольств и международных организаций, аккредитованных в Тегеране, общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции, члены казахской диаспоры. Общее количество гостей превысило 150 человек.

Выступая на приеме, Посол РК в Иране А.Оразбай рассказал о главных достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, подчеркнув успешное проведение экономических реформ за все эти годы, позволивших стране перейти от плановой экономики советского образца к рыночной экономике, интегрированной в мировую торгово-экономическую систему.

Было отмечено, что объем прямых иностранных инвестиций, привлеченный за годы независимости в Казахстан, достиг порядка

380 миллиардов долларов и составил более 75% от общего объема иностранных инвестиций, привлеченных в Центральную Азию в целом.

В качестве важных достижений Казахстана посол назвал уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия, полную делимитацию границ с соседними странами, в том числе с Россией и Китаем, а также делимитацию морских границ в результате подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Послом особо был отмечен добровольный отказ Казахстана от четвертого в мире на момент обретения независимости ядерного арсенала и закрытие Семипалатинского испытательного ядерного полигона, что стало историческим вкладом республики в международную безопасность, признанным мировым сообществом.

Отдельно рассказывая о развитии казахстанско-иранских отношений, А.Оразбай отметил, что со дня обретения Казахстаном независимости двусторонние отношения всегда характеризовались высокой динамикой политического диалога, основанного на взаимной поддержке как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате и обоюдного интереса в развитии торгово-экономического сотрудничества. Положительно был отмечен рост товарооборота между двумя государствами, за 9 месяцев 2021 года который вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Заместитель Министра джихада сельского хозяйства Ирана М.Горбани, представлявший Правительство Ирана в качестве главного гостя, в своей речи высоко оценил успехи Казахстана в политической, экономической, культурной, научно-технической и других сферах за последние 30 лет.

Руководитель парламентской группы дружбы РК-ИРИ Г.Нури Гезелдже в своем выступлении также дал высокую оценку достижениям РК за годы суверенного развития, отметив важную роль в этом межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Особенной частью программы мероприятия стало трио скрипачей Тегеранского университета искусств, исполнявших казахские народные музыкальные произведения и мелодии известных казахстанских композиторов.

Вниманию гостей также были представлены видеоролик и фотовыставка о достижениях Казахстана и развитии казахстанско-иранских отношений, а также предложены казахские национальные блюда.