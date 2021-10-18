30 лет независимости: Связи между Азербайджаном и Казахстаном - пример взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые также как и Казахстан обрели независимость в 1991 году. Сегодня в День Независимости Республики Азербайджан 18 октября мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества между двумя странами, который был подготовлен государственным информационным агентством Азербайджана «АЗЕРТАДЖ» специально для МИА «Казинформ».

Азербайджан и Казахстан отмечают в этом году 30-летие независимости. История взаимодействия наших народов исчисляется столетиями, однако годы независимости – это особый период взаимодействия, которое имеет качественно новый характер. Отношения между нашими странами всегда были теплыми и дружественными, оказывающие друг другу взаимную поддержку.

Тесные отношения между Азербайджаном и Казахстаном начались с обретения независимости, когда обе страны признали независимость друг друга и установили дипломатические отношения. Первый шаг в их укреплении сделал Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев, посетивший Казахстан с официальным визитом, который в дальнейшем сыграл важную роль в развитии двусторонних отношений между двумя братскими народами.

За 30 лет Нур-Султан и Баку не только сохранили дружбу, но и сумели укрепить двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства. В этом процессе большую роль сыграли общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и Елбасы казахстанского народа Нурсултан Назарбаев.

Азербайджан и Казахстан сегодня определяют архитектуру региональной интеграции и безопасности, успешно регулируют парадигмы развития, внося посильный вклад в дело глобального развития. Внешнеполитический курс, направленный на поддержание устойчивого диалога с соседними странами, развитие гармоничных социально-экономических, культурно-гуманитарных отношений с дружественными государствами себя полностью оправдывает, закладывая новые платформы полезного взаимодействия. Обе страны играют в регионе одну из ключевых функций интегратора.

Отношения между нашими народами основаны на сходстве языка, культуры, единстве религий, исторических корнях и географической близости. Азербайджан и Казахстан в будущем объединяет общая история и стратегия взаимовыгодного партнерства. Углублению и расширению сотрудничества способствуют интенсивное взаимодействие министерств и ведомств, средств массовой информации и институтов гражданского общества двух государств. В данном свете следует помнить об отношениях в культурно-гуманитарной сфере. Как сказал великий казахстанский писатель Олжас Сулейменов «нас роднит атмосфера единого нравственного пространства». Сегодня как два активно развивающихся независимых государства - Азербайджан и Казахстан активно укрепляют двусторонний формат сотрудничества.

Политические отношения.

Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан установлены 27 августа 1992 года. С 1994 года в Баку функционирует Посольство Республики Казахстан, с марта 2004 года в городе Нур-Султане - посольство Азербайджанской Республики, с сентября 2008 года – генеральное консульство Азербайджана в городе Актау.

Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 70 документов во всех сферах сотрудничества.

Одна из первых встреч Президента Азербайджана Гейдара Алиева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым состоялась 19 октября 1994 года в рамках II Саммита глав тюркских государств. Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев обсудили перспективы развития двухсторонних отношений. В ходе встречи было принято решение о построении азербайджано-казахстанских взаимодействия, как в рамках отношений между тюркскими государствами, так и в двустороннем формате.

В годы руководства Азербайджаном Гейдара Алиева обе страны успешно сотрудничали в рамках ряда форматов, в том числе заседаний тюркоязычных государств, ОЭС и других форматах. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева, это сотрудничество обрело более стратегический и интенсивный характер.

Первый официальный визит Ильхама Алиева в Казахстан состоялся в марте 2004 года, в ходе которого Президенты Ильхам Алиев и Нурсултан Назарбаев обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в экономической сфере, в частности в области транспортировки на мировые рынки углеводородных запасов Каспия. Главы обоих государств отметили большую важность крупномасштабных проектов, осуществляемых в нефтегазовом секторе, и в частности участия Казахстана в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан. Также было отмечено, что в будущем предусматривается доставка через территорию Азербайджана и природного газа Казахстана. После данного визита развитие сотрудничества Азербайджана и Казахстана продолжилось по нарастающей.

24 мая 2005 года с официальным визитом в Азербайджан прибыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в рамках которого между странами было подписано шесть документов, включая Соглашение о стратегическом партнерстве и союзничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, что является логическим результатом двусторонних отношений.

6 июня 2006 года Президент Ильхам Алиев посетил Казахстан. Главным итогом визита явилось подписание Договора по содействию и поддержке транспортировки нефти из Республики Казахстан через Каспийское море и территорию Азербайджанской Республики на международные рынки посредством системы Баку – Тбилиси – Джейхан.

Отношения между Азербайджаном и Казахстаном налажены как в двустороннем, так и многостороннем формате в рамках различных международных организаций, страны активно взаимодействуют в различных организациях, таких как ООН, СНГ, ОИС, ССТГ, СВМДА, ОБСЕ, ОЭС и др.

Поддержка в рамках международных организаций наглядно демонстрировала себя в избрании Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах, Казахстана – в 2017-2018 годах. Азербайджан также стал одной из первых стран, активно поддержавших кандидатуру Казахстана в проведении международной выставки ЭКСПО-2017.

Плодотворное сотрудничество также проходит в рамках Тюркского совета. Обе страны поддерживают реализацию совместных проектов по популяризации тюркской истории и культуры. На состоявшемся в октябре 2019 года в Баку Седьмом саммите глав государств Тюркского совета были приняты важные решения, касающиеся развития организации. Главы государств единогласно поддержали инициативу избрания Елбасы Нурсултана Назарбаева почетным председателем Тюркского совета.

За последние 5 лет Президент Азербайджана 5 раз посещал с визитом Казахстан. Итогом многолетних плодотворных связей стало подписание 120 двухсторонних документов.

Межпарламентское сотрудничество

Планомерно развиваются межпарламентские связи. Происходит регулярный обмен делегациями законодательных органов двух стран, в парламентах обеих государств функционируют рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан Самед Сеидов, так охарактеризовал двусторонние отношения между нашими странами: «Казахстан — это страна, с которой нас связывает общая история, общая религия, общий язык и общая культура. Одним из факторов, сближающих народы Азербайджана и Казахстана, объединенные общими корнями, были личные дружеские отношения между лидерами двух стран – общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня, благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева эти отношения ещё более углубились и достигли уровня стратегического сотрудничества, партнерства и братской дружбы. Мы высоко ценим достижения и роль Казахстана в борьбе за безъядерный мир и особо подчеркиваем роль, значение и позицию Казахстана во время 44-дневной отечественной войны по освобождению наших территорий от оккупантов. Объективная и взвешенная позиция Казахстана, как и многих истинных друзей нашей страны, позволила не разжечь горящий костер войны и предотвратить разрушительное для всего Кавказа возможное трагическое развитие ситуации. У наших стран есть огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и развития. В формате двухсторонних и многосторонних связей, на площадках международных конференций и дискуссий мы доказали, и, уверен, будем доказывать, что связи между Азербайджаном и Казахстаном способствуют не только миру и стабильности в нашем регионе, но и являются примером взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Мы верим и надеемся на дальнейшее развитие этих отношений во всех областях и еще большее сближение наших народов».

Недавно прошедшие в 2021 г. парламентские выборы в наших странах ознаменовали новый этап межпарламентского сотрудничества. Вновь созданы рабочие группы дружбы, продолжается взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах. Большой импульс межпарламентскому диалогу придал недавний официальный визит Председателя Милли Меджлиса АР С. Гафаровой в Нур-Султан 29 сентября текущего года.

Наряду с тесным политическим и экономическим диалогом двух стран, динамично развивается сотрудничество в культурно-гуманитарной, научно-образовательной сферах. С момента установления дипломатических отношений между двумя странами, культурные связи неуклонно развиваются. Очевидно, что культурные обмены и взаимодействие играют жизненно важную роль во взаимопонимании двух народов. С культурной точки зрения это, несомненно, способствует всестороннему развитию казахстанско-азербайджанских отношений.

Периодически проводятся Дни культуры Азербайджана в Казахстане и Казахстана в Азербайджане, во время которых демонстрируются достижения страны в области культуры, проходят художественные выставки, музыкальные концерты, показы фильмов, различные концерты, «круглые столы», международные конференции, презентации, выставки, творческие встречи и другие мероприятия.

В целях развития культурных связей в 1993 году в Баку создано общество дружбы «Азербайджан-Казахстан». С того времени независимые братские республики достигли нового уровня двустороннего сотрудничества. Общество объединило писателей из двух стран, народных артистов, художников, кинематографистов и других представителей искусства и культуры. Под эгидой Общества дружбы известный кинорежиссер Азербайджана Октай Миркасимов снял документальный фильм «Тяжелые годы... Хорошее счастье», который воспевает толерантность, гостеприимство, милосердие и гуманизм казахского народа.

С 2010 года при Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева в Нур-Султане работает Центр имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. С мая 2011 года функционирует Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при Бакинском государственном университете.

Среди последних событий в культурно-гуманитарной сфере в 2021 г. следует отметить, перевод азербайджанскими писателями А. Айвазова, Э. Гулиев, Н. Абдулрахманлы, Э. Караханлы и И. Ильяслы книг казахского поэта и мыслителя А. Кунанбаева, а также награждение Президентом АР И. Алиевым казахского писателя О. Сулейменова орденом «Шараф» за вклад в развитие культурных связей между РК и АР.

Кроме того, возрождается сотрудничество, культурные обмены и контакты в сфере поп-музыки, цирка, театра и изобразительного искусства, кинематографа, библиотечного и музейного дела, защиты объектов исторического и культурного наследия, самодеятельном искусства, национальных профессиях и других культурных явлениях.

Вместе с тем, активно развивается сотрудничество между ведущими ВУЗами Казахстана и Азербайджана, на регулярной основе проводится обмен студентами двух стран для прохождения обучения и научной стажировки в образовательных учреждениях РК и АР. Казахстанские спортсмены и творческие коллективы принимают активное участие в различных мероприятиях, организуемых в Азербайджане

В рамках Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран Казахстан и Азербайджан развивают тесные связи в области культуры и искусства. Осуществляют совместные проекты по популяризации и исследованию культурных ценностей государств-членов ТЮРКСОЙ.

Торгово-экономические отношения

Экономические связи между Азербайджаном и Казахстаном имеют большую историю. Азербайджанские нефтяники успешно работали на нефтяных промыслах Мангышлака, Гурьева, также казахстанские и азербайджанские нефтяники, ученые, инженеры тесно сотрудничали в бассейне Каспийского моря, эта традиция продолжается по сей день.

Азербайджан и Казахстан считают быстро развивающимися странами СНГ, благодаря не только природным ресурсам, но и еще и человеческому фактору. Азербайджан активно развивался, идя курсом общенационального лидера Гейдара Алиева. Казахстан поднялся на новый уровень развития под руководством Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Укреплению взаимоотношений в области экономики содействует Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая предусматривает сотрудничество обоих государств в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, сельское хозяйство, образования и туризм. 9 сентября 2021 года в Баку прошло очередное 17-е заседание МПК, по итогам которого принят Итоговый протокол, охватывающий широкий спектр вопросов.

Кроме того, совместные казахстанско-азербайджанские проекты как: открытие Торгового дома Азербайджана в Нур-Султане, создание Совместного казахстанско-азербайджанского предприятие ООО «Бакинский зерновой терминал» и строительство Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан – Азербайджан являются результатом плодотворного сотрудничества двух стран.

Азербайджан активно инвестирует в Казахстан, так по данным Нацбанка РК в 2005-2020 гг., объем привлеченных инвестиций из Азербайджана составил 306,5 млн. долларов США. Открытие Логистического центра в Актау и строительство энергомашзавода в Актау - это прямые азербайджанские инвестиции, направленные на укрепление торгово-экономического сотрудничества. Казахстанский рынок представляет очень большой интерес для Азербайджана.

Транзитно-транспортный потенциал

Азербайджан и Казахстан прилагают большие усилия по модернизации и развитию транзитно-транспортного потенциала, логистики, в том числе Кавказского маршрута. Две страны играют важную роль в доставке грузов по маршруту Азия-Европа и обратно.

Осуществляется тесное взаимодействие в рамках созданного Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Совместно взаимодействуя, Казахстан и Азербайджан превратили регион Каспия в важный транспортно-коммуникационный рубеж между континентами. Слаженность действий, приверженность единым ценностям, понимание ответственности перед судьбами будущего позволило народам Азербайджана и Казахстана успешно реализовать ключевые идеи концепции Евразийства, автором которой является Н. Назарбаев.

Азербайджан приобретает современные транспортные средства, тепловозы, электровозы из Казахстана. Наши страны имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества. Ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, значительно сократило время, затрачиваемое на транспортировку из Азии в Европу и из Европы в Азию через наши территории. И в Казахстане, и в Азербайджане создана вся необходимая инфраструктура - на казахстанском побережье Каспия вырос новый современный порт Курык, на Бакинском берегу – порт Алят, оснащенные всем необходимым современным оборудованием. В Актау успешно работает Центр производства и логистики, построенный на инвестиции азербайджанской стороны.

В 2020-м году по морскому маршруту перевезено 8,2 миллиона тонн грузов. Транзитные перевозки по нефтяному сектору за последние 6 лет увеличились в более чем 3,5 раза и составили 3,5 миллиона тонн.

Азербайджан и Казахстан постоянно наращивают сотрудничество во всех сферах взаимодействия. Азербайджано–казахстанское сотрудничество - это братство, испытанное временем.