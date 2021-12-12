30 лет Независимости: каких достижений удалось добиться в области подготовки IT-специалистов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа на сегодня проводится по подготовке кадров в области информационно-коммуникационных технологий, и какие образовательные программы реализуются в Казахстане, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве сообщили, что на сегодня уделяется особое внимание повышению качества подготовки кадров в области ИКТ.

Во-первых, ежегодно увеличивается государственный образовательный заказ. В 2020-2021 учебном году для обучения на уровне высшего образования выделено 8 797 грантов, что на 22% больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом, на уровне технического и профессионального образования – 7 614 грантов.

Во-вторых, разработан и утвержден новый Классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (далее – ТиПО), а также Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и (или) послевузовским образованием, которые приведены в соответствие с Международной стандартной классификацией образования и Национальной рамкой квалификаций. Расширена академическая свобода ВУЗов и колледжей, в рамках которой организации образования самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные программы с учетом требований работодателей и на основе профессиональных стандартов. На уровне ТиПО реализуются 14 образовательных программ, разработано 8 типовых учебных планов и типовых учебных программ. На уровне высшего образования в реестр образовательных программ внесено 598 образовательных программ, из них, 32 инновационные (Программная инженерия, Компьютерные науки, Киберфизические системы, Big Data Analytics, Наука о данных, Роботизированные беспилотные аппараты и др).

В-третьих, активно развиваются партнерские отношения с IT-компаниями. В сфере ТиПО механизмы партнерства реализуются путем внедрения принципов дуального обучения и доверительного управления крупными инвесторами колледжей. Практическая часть подготовки на производстве составляет 60% учебного времени. С участием IT-компаний в 2019-2020 годах в 8 регионах республики проведены конкурсы идей по разработке IT-решений с применением цифровых навыков – Хакатон среди студентов ТиПО.

В сфере высшего образования также внедряются элементы дуальной системы обучения с практической подготовкой непосредственно на производстве, на которую отводится до 40% учебного времени. Для закрепления знаний согласно договору с IT-организациями организуется практика.

В-четвертых, с начала учебного года повышена стоимость гранта в вузах, обуславливающая повышение заработной платы преподавателей, усиление кадрового потенциала вузов, а также обновление инфраструктуры.

В рамках международного сотрудничества к учебному процессу привлекаются IT-эксперты таких компаний, как IBM, Amazon, WOOPPAY, Avaya, Asus, Лаборатория Касперского, ОЮЛ «ЦАРКА», АО «Лавина-Пульс», АО «Позитив технолоджиз» и других. За последние 3 года привлечены 60 зарубежных ученых в области IT из таких стран, как Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия, США, Турция и других (из них 32 человека за счет средств республиканского бюджета).

В-пятых, министерством разрабатываются и актуализируются нормативные правовые акты, выделяются гранты на подготовку кадров с учетом потребностей рынка труда, финансируются программы академической мобильности, приглашение зарубежных ученых и другое.

При разработке образовательных программ, организации производственной практики вузы сотрудничают с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, а также IT- компаниями. Специалисты компаний активно привлекаются к преподавательской деятельности.

Глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook отметил, что сегодня лицензии для подготовки IT-специалистов имеют более 80 вузов, но, к сожалению, не все они в одинаковой степени удовлетворяют рынок труда и работодателей.

«Для обеспечения качества важно сотрудничать вместе с отраслевыми специалистами, работодателями», - написал Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что при этом важнейшим условием для приема на работу должна стать сертификация специалистов.

«Соответствующие изменения в законодательство по нашей инициативе уже внедрены, и все возможности для реализации этой идеи имеются. Мы должны прийти к системе, когда не диплом дает возможность для трудоустройства, а наличие квалификации, полученной в сертификационных центрах. Это должны делать сами ассоциации работодателей», - считает министр.

По мнению Асхата Аймагамбетова, будущих IT-специалистов в вузах и колледжах должны обучать практики с большим опытом работы.

«Именно поэтому мы из квалификационных требований практически убрали условие по наличию ученой степени для преподавателей и обязательность того, что они должны быть штатными работниками вузов», - пояснил министр.

Еще одним важным вопросом является развитие IT-школ по двум направлениям: традиционные школы с углубленным изучением IT и неформальное образование (Alem, Qwant, Академия «Шаг»).

«Для институциональной поддержки таких школ по нашей инициативе внесены поправки в законодательство, которые теперь позволят осуществлять госзаказ и поддерживать такие школы. Нам нужно, чтобы таких школ было больше», - подчеркнул глава МОН.

Кроме того, будут усилены требования к вузам, которые готовят будущих специалистов по основным направлениям отрасли информационных технологий.

Идет работа по интегрированной образовательной платформе.

«Мы договорились с МЦРИАП реализовать совместный план по повышению качества образовательных платформ. Платформы должны стать интерактивными, обеспечить адаптивный учебный процесс с геймификацией и персонализацией. Здесь еще есть вопросы. Мы также поделились своими идеями по развитию онлайн-образования в «эру постпандемии». Хотим мы того или нет, но онлайн-образование будет стремительно развиваться, поэтому нам важно использовать эти тренды», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.