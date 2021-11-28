30 лет Независимости: как развивался Костанайский региональный университет

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Как развивался региональный университет за годы Независимости Казахстана, что создано и каких успехов добилось образовательное учреждение. Об этом рассказала председатель правления - ректор КРУ им. А. Байтурсынова Алма Дощанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многолетний опыт работы

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова – это многопрофильный университет с богатыми традициями, многолетним опытом учебной и научной работы. Более 80 лет университет осуществляет подготовку кадров высокого уровня компетенции для инновационной экономики страны.

«История вуза начинается с рубежного периода 30-40-х годов XX века. Но современное состояние реформирования системы образования в КРУ имени Ахмета Байтурсынова берет начало с 1992 года, - со дня преобразования Кустанайского педагогического института в государственный университет. Перед учебным заведением встали новые задачи, в том числе связанные с подготовкой специалистов по новым для вуза университетским программам», - рассказывает А.Дощанова.

Как известно, с 2006-2007 учебного года более 40 вузов страны в соответствии с государственной программой развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы и правилами кредитной системы обучения в организациях образования начали широкое внедрение кредитной системы обучения (КСО) в режиме эксперимента. Костанайский государственный университет им.А. Байтурсынова был в числе первых, кто решил включиться в эксперимент.

«Университет в числе первых подписал в городе Болонье Великую хартию университетов, что позволило заявить о себе на международном уровне как об одном из наиболее прогрессивных вузов. КРУ также стал одним из 10 прорывных вузов страны для целевой подготовки кадров в рамках реализация программы ГПИИР-2»,- добавила ректор вуза.

Одно из важных событий в истории вуза – создание в 2016 году на базе вуза, как регионального университета Северного Казахстана, военной кафедры, целью которой является подготовка на базе гражданского вуза офицеров запаса для Вооруженных сил Республики Казахстан, а также военно-патриотическое воспитание молодежи и поднятие имиджа Вооруженных сил.

Сегодня Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова – лидер по количеству реализуемых проектов программы «Эразмус+» среди вузов Казахстана.

«На текущий период нами реализуется 11 проектов программы, направленных на развитие партнёрства с зарубежными и казахстанскими университетами, модернизирующие методы и содержание обучения, создающих новые возможности профессионального развития, - продолжила А.Дощанова. - Также важным достижением университета стало открытие первого в регионе диссертационного совета. В 2020 года в Костанайском региональном университете им. А. Байтурсынова открыт Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по образовательным программам «Ветеринарная медицина» и «Ветеринарная санитария».

Вместе с тем, по результатам национального рейтинга казахстанских вузов университет занимает лидирующие позиции по ряду образовательных программ. В тройку лидеров вошли такие образовательные программы, как биотехнология, биология, аграрная техника и технология, экология, технология продовольственных продуктов, технология производства продуктов и т.д.

«Еще одним признанием вуза, дающего по-настоящему качественное и востребованное образование, является то, что в этом году Министерством образования и науки наш университет утвержден в качестве вуза, на базе которого будет создаваться Центр академического превосходства», - добавила Алма Дощанова.

Мощный научно-технический потенциал

НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова» располагает мощным научно-техническим потенциалом, сложившимся в результате сплава научного наследия предыдущих поколений ученых и развития отечественных научных исследований в эпоху независимости. Современный многопрофильный университет имени А. Байтурсынова сложился на базе слияния нескольких вузов.

«В регионе сложились наследственные педагогические династии, представители которых из поколения в поколение созидают в научном творчестве во имя государства и общества. В вузе работают ученые и педагоги-новаторы С.А. Колдыбаев, Д.К. Найманов, М.К. Самамбет, Ш.В. Саркисян, Т.М. Брагина, А. Кузембайулы, Н.Ф. Демина, Д.М. Легкий, А.А. Айтмухамбетов и другие. Они являются инициаторами создания научных школ и направлений», - рассказал начальник департамента науки и послевузовского образования вуза Аманжол Ташетов.

Имена ученых университета известны в регионе и за его пределами. В частности, д.ф.н., профессор С.А. Колдыбаев продолжает научное исследование в социально-гуманитарной сфере. В содержательной части фундаментальных исследований он представил собственное видение истории и менталитета казахского общества.

Ведущий новатор, профессор М.К. Самамбет – один из основателей передовой методики обучения иностранным языкам. М.К. Самамбет успешно апробировала и реализовала многочисленные методические разработки, внедрение которых способствовало усовершенствованию системы подготовки кадров в области филологических дисциплин.

А. Кузембайулы, Е.А. Абиль известны своими работами по истории Казахстана и краеведения. Т.М. Брагина доктор биологических наук, получила популярность своими научными изысканиями в республике и за ее пределами. Ей принадлежит идея систематизации биоразнообразия уникального природного комплекса Наурзумского заповедника, который с 2008 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Характерной особенностью представителей этого поколения ученых и педагогов является их стремление к общественной деятельности. Фундамент их воспитания и гражданских идеалов основан на стремление к бескорыстному служению своему Отечеству», - добавил А. Ташетов.

По словам А.Ташетова, на базе вуза созданы и функционируют несколько ведущих научных центров. В частности, громко заявила о себе лаборатория при научно-исследовательском институте прикладной биотехнологии, в стенах которой объединены несколько десятков ведущих ученых и молодых исследователей.

«Участники лаборатории занимаются масштабным разработками, ходом которых заинтересовались зарубежные ученые. Ученые лаборатории в период короновирусной инфекции инициировали программу разработки способов защиты населения и диагностики. На данный момент ученые активно участвуют в осуществлении мероприятий по противодействию короновирусному заболеванию. Фактически лаборатория выполняет ключевую миссию в регионе по разработке новационных способов в медицинской сфере», - делится он.

Вместе с тем, гордостью университета с момента его основания является археологическая лаборатория, которой длительное время руководит Андрей Логвин. Работники лаборатории занимаются исследованием региона. На основании обнаруженных артефактов формируется представление о древней истории региона.

Также созданный недавно Смарт-центр представляет собой прорывной проект. На основе центра эффективно разрабатываются технологии и компьютерные новшества, которые стали воплощением передовых идей преподавателей и студентов. Только Смарт-центром было привлечено более 105 млн тенге, из них 34 млн тенге - по Программе развития ООН.

«Таким образом, профессорско-преподавательский коллектив КРУ имени А. Байтурсынова принимает активное участие в реализации государственных программ и подготовке конкурентоспособных специалистов с высоким уровнем компетенций», - подытожил А.Ташетов.



