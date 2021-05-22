30 лет Независимости: как развивалась промышленность и индустрия Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За 30 лет Независимости индустриальный сектор Акмолинской области совершил колоссальный прорыв. Было создано 35 крупных и средних промышленных предприятий, среди которых новые современные высокотехнологичные заводы и фабрики, соответствующие международным стандартам. Что еще изменилось за эти годы в развитии индустрии и предпринимательства Акмолинской области, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления предпринимательства и промышленности региона Ербол Оспанов.

- Ербол Амангельдыевич, давайте начнем разговор с роста производства товарной продукции за этот период.

- Производство товарной продукции с 1991 года возросло с 10 млн тенге до 1,021 трлн тенге в 2020 году (более чем в 100 раз), доля обрабатывающей отрасли 30 лет назад составляла 60%, а на сегодня превышает 80%. Конечно, можно сравнить и отдельные показатели производства. Так, в регионе в 1991 году производилось всего 30 тонн подшипников, а в 2020 году их выпуск составил 21 тысячу тонн (АО «ЕПК Степногорск»). Выпуск золота золотодобывающими предприятиями от 752 кг возрос до 32,6 тонн (АО «Алтынтау Кокшетау», ТОО «Kazakhaltyn Technology», ТОО «RG Gold», АО «ГМК Казахалтын»), сборка грузовых и специализированных автомобилей за 15 лет выросла со 144 единицы до 1200 единиц в год (АО «КАМАЗ-Инжиниринг»). Увеличению добычи золотосодержащих руд в горно-металлургическом комплексе способствовал запуск в 2010 году Елбасы Н. Назарбаевым золотоизвлекательной фабрики АО «Алтынтау Кокшетау» на Васильковском золоторудном месторождении в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития.

В регионе оказываются услуги по ремонту электровозов, выпускаются большегрузные автомобили, комбайны, пресс-подборщики и прочая сельхозтехника. Так, в 2016 году запущен Казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники мощностью 4,5 тысяч единиц в год ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», ЧК «KazRost Engineering» годовой мощностью производства – 500 зерноуборочных комбайнов.

- Акмолинская область является крупнейшим агропромышленным регионом Казахстана. Расскажите немного о том, какой вклад вносит он в обеспечение продовольственной безопасности страны.

- На сегодняшний день производство акмолинских товаропроизводителей не только полностью покрывает потребности населения области, но и превышает их в 4,1 раза по пищевому яйцу (412,7%, 804,4 млн штук), в 4,6 раза по мясу птицы (464,8%, 54,7 тысяч тонн), в 1,6 раза по мясу КРС (158,6%, 23,3 тысяч тонн), в 46,8 раз по муке (4678,4%, 309,7 тысяч тонн), в 2,9 раза по молоку и молочной продукции (286,8%, 94,9 млн литров), в 3,8 раза по картофелю (383,5%, 282,1 тысяч тонн).

- Получается, что за 30 лет независимости страны регион достиг хороших показателей в различных сферах производства…

- Верно. Акмолинская область в Республике Казахстан – это 100% производства подшипников, 75% специализированных автомобилей, 53,6% зерноуборочных комбайнов, 47,6% золотосодержащей руды, 33,6% тракторов, 30% необработанного золота, 23,2% мяса птицы, 21,7% полипропиленовых мешков, 15,9% обработанного молока, 14,2% керамических кирпичей, 11% грузовых автомобилей, 10% урана, 9% золотосодержащего концентрата.

- А как обстоят дела с инвестированием области?

- За годы Независимости объем инвестиций в основной капитал возрос с 3,7 млн тенге в 1991 году до 426 млрд тенге в 2020 году. По итогам текущего года объем инвестиций составит порядка 500 млрд тенге.

Росту объема инвестиций в основном способствует реализация инвестиционных проектов. В промышленности за годы Независимости реализовано 239 проектов на 530,3 млрд тенге, создано 13,3 тысяч новых рабочих мест, из них 103 проекта в рамках Государственной программы по индустриально-инновационному развитию (2010-2020 годы).

- Какие из этих проектов были наиболее значимыми?

- Наиболее значимые проекты были запущены в рамках Общенационального телемоста с участием Лидера нации – Елбасы. Это реконструкция сернокислотного завода в городе Степногорске мощностью до 180 тысяч тонн в год на 13,1 млрд тенге, бройлерная птицефабрика мощностью производства до 20 тысяч тонн мяса в год ТОО «Capital Projects Ltd» на 15,1 млрд тенге и золотоизвлекательные фабрики на рудниках Аксу, Бестобе и Жолымбет ТОО «Казахалтын Technology» мощностью до 4,1 тонн на сумму 30,6 млрд тенге.

Благодаря реализации многих значимых проектов освоено производство новых товаров: упаковочная тара (мешки) из полипропилена типа «БИГ-БЭГ» (ТОО «Новопэк»); соевое масло (ТОО «Agrimer-Astyk»); огурцы, помидоры, зелень в промышленных масштабах (ТОО «Тепличные технологии»); безалкогольные напитки (чай, квас, лимонад и т.п.) АО «Кокшетауминводы»; изделия из бетона (ТОО «Регион-Строй»); литые изделия для горнодобывающей, оборонной и авиационной промышленности, железнодорожного транспорта, нефтегазового комплекса, товаров народного потребления (АО «Тыныс»); серная кислота (ТОО «СП «СКЗ «Казатомпром»); пестициды в виде водно-диспергируемых гранул (ТОО «Астана Нан»); сельскохозяйственная техника (ТОО «КАИК»); вакцины против бешенства для с/х животных (ТОО «BIOTRON GROUP»); обувь (ТОО «SAMHAT»); калиевая соль, глифосатсодержащие гербициды (ТОО «Август Нан»); цемент (ТОО «ПО «Кокше-Цемент»).

- Каких успехов удалось добиться Акмолинской области за 30 лет независимости в развитии предпринимательства?

- Успехи в этой сфере также весьма существенные. Об этом можно судить по росту основных показателей развития МСБ. Так, по состоянию на 1 мая 2021 года количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса возросло с 1,04 тысяч до 53,7 тысяч единиц с ростом в 51,6 раз. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса возросло с 1,02 тысяч до 46,9 тысяч с ростом в 46 раз. Численность занятых по итогам 2020 года увеличилась до 129,9 человек или в 9,3 раз. Это составляет 32,2% от экономически активного населения. Выпуск продукции по итогам 2020 года увеличился до 929 млрд тенге или в 13,2 раз с 2005 по 2020 годы. Кроме того, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте за эти же годы составила 26,2% и увеличилась в 1,3 раза.

- Какую роль в таких показателях на сегодня играет реализация госпрограмм?

- Благодаря реализации государственных и отраслевых программ, инициированных Елбасы, удалось реализовать множество бизнес-проектов. К примеру, за время реализации Программы «Дорожная карта бизнеса» с 2010 года по 1 мая 2021 года в области было одобрено 2 287 проектов на сумму 184,1 млрд тенге, в том числе за 2021 год – 493 проекта на сумму 5,5 млрд тенге.

За период реализации Государственной Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» в рамках второго направления микрокредитование в городах и моногородах с 2017 года по 2021 год в области профинансировано 293 проекта на сумму 3,5 млрд тенге, в том числе за 2020 год - 84 проекта на 889 млн тенге, за 2021 год - 3 проекта на 29,9 млн тенге.

Реализация государственных программ позволила увеличить налоговые поступления от субъектов МСБ. Так, на 1 мая 2021 года от субъектов МСБ в бюджет области поступило 23,2 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2020 года на 33,4% и в общей доле налоговых поступлений составило 30,1%.

- Что планируется в регионе в ближайшее время?

- До конца текущего года планируется запуск 27 индустриальных проектов общей суммой инвестиций на 178,5 млрд тенге. Это позволит в рамках государственных программ и бизнес-инициатив создать более 1,2 тысяч новых рабочих мест. Вот наиболее крупные проекты: строительство ЗИФ производительностью 5 млн тонн в год ТОО «Аксу Technology» на 129,3 млрд тенге в городе Степногорске, ветровая электростанция мощностью 50 МВт ТОО «Ereymentau Wind Power» на 26,6 млрд тенге в Ерейментауском районе, третий этап птицефабрики мощностью 6000 тонн мяса в год ТОО «Ак-Дала Агро» на 8,5 млрд тенге в Аршалынском районе, производственный цех по выпуску керамического рядового кирпича мощностью до 30 млн штук ТОО «ENKI» на 5 млрд тенге в Кокшетау.

- Спасибо за содержательную беседу!