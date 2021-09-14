30 лет Независимости: Аудиоверсия трилогии «Кочевники» прозвучит в эфире Казахского радио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости в эфире Казахского радио будет транслироваться аудиоверсия книги «Кочевники», передает МИА «Казинформ».

Историческая эпопея «Кочевники» - это одна из первых книг о национальной истории, написанная в советский период. Инициативу Казахского радио по трансляции аудиоверсии трилогии, написанной на основе истории Казахского ханства, поддержало Национальное бюро переводов. Книгу «Кочевники» озвучил известный диктор и ветеран Казахского радио Бүркіт Бекмагамбетов. Об этом на сообщил главный редактор ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» - директор радиоканала «Казахское радио» Дулат Абибуллаев.

« Все мы знаем, что истоком и основой становления нынешнего Казахстана является Казахское ханство, которое имеет более чем 550-летнюю историю. Опять же, из истории мы понимаем, каким трудом нам досталась Независимость. Одним из главных трудов, написанных на тему истории и роли наших ханов и батыров, безусловно, является трилогия «Кочевники» Ильяса Есенберлина. В юбилейный год Независимости мы планируем в эфире Казахского радио транслировать аудиоверсию этой книги. Наша главная цель - дать возможность каждому слушателю глубоко осознать роль и значение Независимости. Книга озвучена диктором, ветераном Казахского радио. Аудиоверсия «Кочевников» будет выходить в эфир каждый день с 18 сентября «,- сообщил Дулат Абибуллаев.

За последние два года в эфире Казахского радио также транслировались аудиоверсии книг: «Боран» Тахауи Ахтанова; «Ақжайық» Хамзы Есенжанова; «Махаббат қызық мол жылдар» Азильхана Нұршайыкова; «Үркер» Абиша Кекилбаева; «Ақан сері» Сакена Жунусова; «Меня зовут Қожа» Бердибека Сокпапкбаева; «Балуан Шолақ» Сабита Муканова; «Бесеудің хаты» Шерхана Муртазы и «Бір атаның балалары» Мухтара Магауина.

Напомним, в 1969 году вышел в свет роман И. Есенберлина «Қаһар» (на русском «Хан Кене») о последнем казахском хане Кенесары, затем — «Алмас Кылыш» («Заговорённый меч»), а еще через три года — третий роман «Жанталас» («Отчаяние»). Все вместе они составили знаменитую историческую трилогию «Көшпендiлер». Трилогию на русский язык перевел писатель Морис Симашко, за что в получил Госпремию Казахской ССР имени Абая в 1986 году.

Книга «Кочевники» только на русском языке переиздавалась 12 раз, и общий тираж превысил 1,5 млн экземпляров.