30 лет назад Первый Президент Казахстана издал Указ о праздновании Наурыз мейрамы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году казахстанцы в тридцатый раз официально отпразднуют Наурыз мейрамы – праздник весеннего обновления и пробуждения природы, праздник воодушевления народа.

Этот светлый праздник долгое время, почти весь советский период, не отмечался. В конце 80-х годов прошлого века традиция празднования Наурыза начала понемногу возрождаться, в основном усилиями общественных активистов, а 15 марта 1991 года, еще до провозглашения независимости, Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев издал соответствующий Указ. Поскольку для молодого поколения 1991 год – уже история, которую изучают на уроках в школе, можно привести здесь полный текст этого документа.

У К А З

Пpезидента Казахской Советской Социалистической Республики

от 15 маpта 1991 года № 285

О наpодном пpазднике весны Науpыз мейpамы





В целях утверждения общечеловеческих ценностей, укрепления дружбы, братства народов республики, возрождения глубинных народных традиций, а также достижения гармонии природы и человека, его нравственного очищения в духе подлинного гуманизма

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. День весеннего равноденствия - 22 марта объявить днем народного праздника весны - Наурыз мейрамы.

2. Рекомендовать местным Советам народных депутатов с учетом климатических условий самостоятельно определить дни проведения народного праздника весны Наурыз мейрамы.

3. Кабинету Министров Казахской ССР и исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов осуществить необходимые меры по подготовке и проведению народного праздника весны Наурыз мейрамы.

4. Поддержать инициативу общественности республики о проведении с 16 марта по 16 апреля 1991 года месячника «В гармонии с природой».

5. Средствами массовой информации широко освещать ход подготовки и проведения народного праздника весны Наурыз и месячника «В гармонии с природой».





Президент Казахской Советской

Социалистической Республики Н. А. Назарбаев





Позднее, в 2001 году, Наурыз был объявлен государственным праздником, а с 2009 года он отмечается три дня подряд.

Наурыз с каждым годом становится все более популярным среди казахстанцев, празднуется все более широко и масштабно, с участием представителей всех этносов, населяющих нашу страну. И мы можем, с полным основанием, констатировать, что цели возрождения Наурыз мейрамы, поставленные Елбасы в преамбуле Указа еще на заре Независимости, успешно достигнуты.