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    30 лет исполнилось КНБ РК

    13 Июля 2022, 07:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 лет назад в этот день указом Президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности РК. С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ, и ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    КНБ является составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета страны. Органы национальной безопасности осуществляют разведывательную и контрразведывательную, оперативно-розыскную деятельность, защищают государственные секреты, пресекают кибератаки, защищают и охраняют государственные границы, противодействуют терроризму.

    В мае Президент РК подписал указ о поправках, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности. По итогам, была утверждена обновленная структура КНБ, а также реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения комитета.

    Касым-Жомарт Токаев особо отмечает вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности страны.

    «В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом», – сказал Президент на церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

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