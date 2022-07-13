30 лет исполнилось КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 лет назад в этот день указом Президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности РК. С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ, и ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

КНБ является составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета страны. Органы национальной безопасности осуществляют разведывательную и контрразведывательную, оперативно-розыскную деятельность, защищают государственные секреты, пресекают кибератаки, защищают и охраняют государственные границы, противодействуют терроризму.

В мае Президент РК подписал указ о поправках, предусматривающих совершенствование деятельности органов национальной безопасности. По итогам, была утверждена обновленная структура КНБ, а также реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения комитета.

Касым-Жомарт Токаев особо отмечает вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности страны.

«В условиях геополитической нестабильности, новых вызовов и угроз мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы, защищать суверенитет и территориальную целостность государства. Поэтому укрепление оборонного потенциала всегда будет нашим важнейшим приоритетом», – сказал Президент на церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

Фото:gov.kz