30% квота в партийных списках для женщин и молодежи: о норме в действии рассказал Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этих выборах мы можем видеть заметное расширение участия молодежи и женщин в избирательных и политических процессах. Такое мнение высказал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

Помощник Президента напомнил, что в прошлом году, 20 декабря 2019 года, на втором заседании Национального совета общественного доверия Главой государства была озвучена инициатива о введении 30% квоты в избирательных партийных списках для женщин и молодежи. В феврале 2020 года был разработан соответствующий законопроект, и уже в мае он был подписан Главой государства.

«И теперь год спустя мы можем видеть, как эта норма уже начала действовать. Так, в списке партии «Nur Otan» в Мажилис доля женщин и молодежи составляет 31,7%, партии «Ак жол» - 36,8%, Народной партии Казахстана – 36,2%, партии «Ауыл» - 31,5%, партии «ADAL» - 31,2%. Такая же норма действуют и в отношении партийных списков и на выборах в маслихаты. Сейчас, к примеру, в корпусе депутатов маслихатов по всей республике численность молодежи составляет всего около 2%. Поэтому уже на этих выборах мы можем видеть заметное расширение участия молодежи и женщин в избирательных и политических процессах», - отметил Ерлан Карин.