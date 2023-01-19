30 кладбищ планируют закрыть в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алатауского района сообщил, что до конца февраля в городе планируется закрытие 30 кладбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Алатауского района спросила у акима, когда будут закрыты мусульманское и христианское кладбища, расположенные в микрорайоне Рахат.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин ответил, что в городе имеется 70 кладбищ, из них 30 готовят к закрытию.

Ерболат Досаев добавил, что работа по закрытию кладбищ началась осенью прошлого года.

«Хочу рассказать вам с чем мы столкнулись. Многие кладбища у нас даже не приняты на баланс. Мы сейчас должны их принять, провести техническую оценку по заполняемости и после этого готовим решение по закрытию», - отметил аким.

По его словам, после 2011 года работы по закрытию кладбищ в городе не проводились.

«Сейчас вопрос в том, что закрыть то, чего нет в городе на балансе, я не могу. Для того чтобы принять кладбище на баланс, нужно знать его размеры, сколько там должно быть мест, какое на сегодня заполнение. Всю эту работу проводим. К сожалению, без этой бумажной работы закрыть кладбище невозможно… Два проекта постановления готовятся, надеюсь, что до конца февраля закроют», - сказал градоначальник.



