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    30 кг наркотиков изъяли полицейские в Астане за два месяца

    1 Марта 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции Астаны Сергей Ильиных проинформировал о проводимых мерах по борьбе с наркобизнесом и распространением синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На уровне Правительства подписывается комплексный план мероприятий, направленный на противодействие наркомании и наркопреступности на территории РК», - сказал Сергей Ильиных на брифинге.

    По его словам, работа проводится в трех направлениях: профилактика наркомании, контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ, а также по предотвращению сбыта наркотиков и ликвидации наркопреступности на территории РК.

    «За последние два месяца на территории столицы зарегистрировано 183 правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 34 факта сбыта. С незаконного оборота изъято 30 кг наркотических средств, в том числе 3,5 кг синтетических наркотиков», - сообщил Сергей Ильиных.

    Ранее сообщалось, что полицейские Астаны заблокировали 75 сайтов за пропаганду употребления наркотиков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
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