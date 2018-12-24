30 казахстанцев в день получают кредиты по программе «7-20-25»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В среднем 30 кредитов за один рабочий день одобряли банки по программе «7-20-25» в 2018 году, сообщает ипотечная организация «Баспана». В денежном выражении, это 369 миллионов тенге в день.

Ожидается, что по итогам 2018 года сумма одобренных ипотечных кредитов «7-20-25» составит 45 млрд тенге (по состоянию на 24 декабря одобрено 3692 кредитов на сумму 44,2 млрд тенге). В декабре к программе присоединился Сбербанк. Таким образом, на конец года количество банков, работающих в рамках «7-20-25», доведено до восьми. Это: Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Народный банк, Цеснабанк, Forte Bank, Евразийский банк, Bank RBK и Сбербанк.



Больше всего одобрено кредитов в г. Астана (1224 заявки на 18 млрд тенге), меньше всего в Туркестанской области (0 заявок).



Наряду с этим, до конца текущего года планируется прокредитовать рынок вторичного жилья на сумму порядка 2 млрд тенге. По программе «Баспана Хит» зафиксирован повышенный интерес жителей Астаны и Восточно-Казахстанской области. В столице получили одобрение 73 жителя на сумму 950 млн тенге. В ВКО одобрено 19 кредитов на общую сумму 106 млн тенге. В целом по программе «Баспана Хит» одобрено 192 заявки на сумму 1,8 млрд тенге.



Все 8 банков, которые работают по «7-20-25», принимают заявки и по программе «Баспана Хит».