30 казахстанских студентов начали обучение по глобальной программе Huawei «Seeds for the Future 2022»

В Казахстане стартовала обучающая программа «Seeds for the Future 2022» от компании Huawei, которая предоставляет студентам всего мира возможность повысить свои знания в сфере ИКТ и приобрести международную сертификацию в инновационных технологиях.

Студенты казахстанских вузов приняли участие в международной программе по изучению передовых технологий и решений, таких как технологии 4G и 5G, интернет вещей, облачные решения, искусственный интеллект и кибербезопасность. В число участников попадают лучшие представители ведущих университетов страны, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся сферой информационно-коммуникационных технологий. В этом году финалистами отборочного тура стали 30 студентов нескольких казахстанских вузов, в частности, АУЭС, КИМЭП, КЭУК, КАЗНУ, МУИТ, Назарбаев университет, КБТУ, Астана IT университет и Сатпаев университет.

На церемонии открытия казахстанской программы «Seeds for the Future 2022» выступили вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan Фарида Толеубаева и руководитель Аффилированного Центра Четвертой Промышленной Революции МФЦА Павел Коктышев.

«Сейчас ни одна отрасль экономики не существует в своем традиционном виде, и цифровизация играет в этом большую роль. И очень важно, чтобы студенты, обучающиеся на ИКТ-специальностях, могли получить большой объем дополнительных компетенций, в дополнении к своей ВУЗовской программе. У нас в стране сейчас есть большие возможности — у нас представлены различные компании, которым интересен наш рынок, и которые готовы поделиться своей компетенцией. Нашим казахстанским студентам важно посмотреть международный опыт, изучить практические кейсы, поговорить с экспертами. Программа «Seeds for the Future» помогает реализовать одно из направлений, где мы готовим большое количество специалистов в области IT, ставя определенные задачи в сфере цифровизации», — отметил Камиль Акатов, вице-министр науки и высшего образования РК.

В течение 7 дней молодые специалисты пройдут онлайн-курсы по ключевым направлениям ИКТ: 5G, Big Data, AI, IP, Cloud-технологии, «умные» дома и города, кибербезопасность. Занятия будут проводиться ведущими экспертами компании Huawei, которые поделятся со студентами своими знаниями и опытом в области ИКТ согласно стратегии построения экосистемы подготовки казахстанских специалистов в области цифровых технологий, развиваемой компанией на протяжении многих лет. В ходе программы участники также будут работать над командным проектом Tech4Good, в котором они смогут показать роль и ценность инновационных технологий в важнейших сферах жизни человека.

«Программа «Seeds for the Future 2022» способствует целой экосистеме ИКТ-инфраструктуры. Мы хотим, чтобы молодое поколение понимало современные инновационные тренды и новшества в развитии данного сектора, и могло в дальнейшем применять данные знания в Казахстане, — рассказала Фарида Толеубаева, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan. — За время обучения студенты получают глобальные знания, ведь мы собираем лучших лекторов по всему миру. Данная программа является одной из ключевых проектов от компании Huawei, и в Казахстане мы хотим поддержать наших студентов, показывая, что у нас в стране можно получить знания мирового уровня. С этой целью мы также открываем ИКТ-Академии в университетах РК, где студенты имеют возможность пройти тренинги и получить международную сертификацию, признанную во всем мире».

В Казахстане отборочный тур проходил с 11 по 21 октября. За это время было принято 199 заявок от студентов, 30 из которых стали участниками проекта. Основными критериями отбора в проект были лучшие показатели GPA, мотивационное письмо и большая заинтересованность в индустрии ИКТ. После прохождения программы участники, успешно изучившие все курсы и активно вовлеченные в деятельность проекта, получат сертификаты и памятные призы, а также возможность пройти стажировку в компании Huawei.