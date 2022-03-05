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    12:22, 05 Март 2022 | GMT +6

    30 казахстанских фур выехали из Украины, еще 11 направляются к польской границе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оперативным данным на утро 5 марта 2022 года, из 57 автотранспортных средств из Украины выехали 30, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Остальные 27 водителей все еще находятся на территории Украины. Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) – Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и РФ.

    Телефоны горячей линии МИИР РК:

    Ситуационный центр Комитета транспорта МИИР РК:

    +7 (7172) 98-35-35; 98-35-33;

    WhatsApp номер Ситуационного центра МИИР РК:

    + 7 708 088 0 800

    Контакты лиц Посольств РК в Украине:

    - почетный консул: Медяник Инна Сергеевна, Днепропетровская область, город Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, д. 22, тел: +38 (098) 222-94-37, [email protected];

    - почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы, Харьковская, Полтавская и Сумская области, город Харьков, ул. Полтавский шлях, д.7 , тел: +38 (067) 190-77-77, [email protected];

    - почетный консул: Продаевич Сергей Александрович, Одесская, Николаевская и Херсонская области, город Одесса ул. Пантелеймоновская д. 101/11, тел: +38 (094) 949-27-52, [email protected];

    - почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волбнская области, город Львов, ул. Замкнена, д.3/1, тел: +38 (032) 240-36-70, [email protected].


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