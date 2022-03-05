30 казахстанских фур выехали из Украины, еще 11 направляются к польской границе
Остальные 27 водителей все еще находятся на территории Украины. Из них 11 водителей в данный момент направляются в пункт пропуска Рава-русская (Украина) – Гребене (Польша) для дальнейшего следования в Казахстан через территории Беларуси и РФ.
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