30 Июня 2022 08:00

30 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1949) родиласьжурналист, поэтесса, член Союза писателей, заслуженный работник Республики Казахстан.

Родилась в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончила филологический факультет Чимкентского педагогического института, преподаватель казахского языка и литературы. (1972).

Трудовая деятельность: учитель средней школы им. А.С. Макаренко, литературный сотрудник районной газеты «Сарыагаш», редактор областного телевидения и радио Южно-Казахстанской области, председатель Фонда милосердия и здоровья, председатель областного общества «Қазақ тілі», начальник областного управления культуры Южно-Казахстанской области, директор областной филармонии им. Ш. Калдаякова; директор Южно-Казахстанского областного музея жертв политических репрессий (с 2003 года).

Автор поэтических и прозаических книг «Қанат қақты», «Бұлтсыз аспан», «Жұлдызым», «Жангүлім», «Махаббатым мәңгілік», «Шындыққа қарай жүздім», «Сыр кітабы», «Жыр кітабы», «Жан айқайы», «Ай туады бозарып», «Күн шығады қызарып»; сборника избранных произведений в 6 томах (издательство «Жазушы», 2009); текстов известных песен «Нұрықамал», «Алтынай», «Дос іздедім», «Көңіл-гүл», «Махаббат өмірлері». Ее стихи переведены на русский, украинский, якутский, узбекский и киргизский языки.

Награждена орденом «Парасат» (2008), медалями «М. Әуезовтің 100 жылдығына» (1999, ЮНЕСКО), «Түркістанның 1500 жылдығына» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2002), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1954) родился- казахстанский кинорежиссёр, член Союза кинематографистов СССР, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в г. Нукусе (Каракалпакстан, Республика Узбекистан). Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Трудовая деятельность: кинорежиссер киностудии «Казахфильм», заведующий сектором пресс-службы Президента РК; заместитель генерального директора телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, директор Алматинского телецентра (1997-2001); главный продюсер ТПО-1 Агентства «Хабар» (2001-2002); генеральный директор Национальной компании «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2002-2007).

Режиссер и автор сценария более 30 короткометражных и 20 полнометражных документальных фильмов. Автор известных документальных фильмов, таких как «Фильмы встречаются в Алматы», «Заповедное место», «Неизвестные страницы жизни Избранного», «Я называл Абая отцом», «История одной любви», «Ничего невозможного нет» и др.

назад (1957) родился- председатель правления Национального центра космических исследований и технологий.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, инженер-механик (1980, 1985).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник КарПТИ (1980-1982); ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, декан факультета информационных технологий, проректор по учебной работе КарПТИ (1982-1996); первый проректор Карагандинского государственного технического университета (1996-2004); директор департамента инспектирования и информатизации образования, директор департамента высшего и послевузовского образования, директор департамента стратегии развития образования и международного сотрудничества, руководитель аппарата Министерства образования и науки РК (2004-2006); ректор Актюбинского государственный университета им. Х. Жубанова (01.2006-03.2006); директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК (2006); председатель Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК (2006-2007); советник министра образования и науки РК (2007); заместитель председателя правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау» (2007-2008); первый вице-президент компании АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2008-2013); и.о. президента АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2013-2016); президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (08.2016-12.2016); вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2019); вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан(04.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с января 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями; знаком «За успехи в развитии науки Республики Казахстан».

назад (1968) родился- заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, философ (1990).

Трудовая деятельность: стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. М. Ломоносова (г. Москва, Россия) и в Институте лингвистики при университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея); атташе, третий секретарь управления стран Азии (1993-1996); третий, второй секретарь Посольства РК в Республике Корея (1996-1999); первый секретарь департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000); советник Государственного секретаря по международным вопросам в Администрации Президента РК (2000-2001); советник Посольства РК в Государстве Израиль (2001-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (2004-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины по совместительству (2005-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Швейцарской Конфедерации и по совместительству в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, а также постоянный представитель РК при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2009-2016); первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2016-2019); министр иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2014), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «10 лет ШОС» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). Отмечен благодарностями Президента РК (2003, 2010).

назад (1971) родился- советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет им. Абая, преподаватель истории и права (1993); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист в области международных отношений (2001).

Трудовая деятельность: референт управления стран СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994); атташе управления стран СНГ МИД РК (02.1994-06.1994); атташе стран Европы МИД РК (1994-1995); третий секретарь секретариата министра иностранных дел Республики Казахстан (помощник министра) (05.1995-11.1995); третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея (1995-1997); второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Корея (1997-1999); первый секретарь отдела Америки Департамента двустороннего сотрудничества (2001-2002); помощник генерального директора ЗАО «КазТрансГаз» (01.2002 -09.2002); главный менеджер управления экономического анализа ЗАО «КазТрансГаз» (09.2002-10.2002); менеджер административного департамента ЗАО «КазТрансОйл» (2002-2003); заместитель директора департамента организационно-документационного обеспечения ЗАО «НК «КазМунайГаз» (05.2003-11.2003); главный менеджер сектора внешних связей канцелярии ЗАО НК «КазМунайГаз» (11.2003-12.2003); заместитель руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области (2004-2007); руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области (02.2007-09.2007); заместитель руководителя аппарата Южно-Казахстанской области (2007-2009); заместитель директора организационно-кадровой работы и документооборота МООС РК, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей (2009-2011); вице-министр охраны окружающей среды РК (2011-2012); глава представительства МИД РК в Алматы (с 2012 года).

назад (1976) родился- министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Университет «Туран», экономист. Проходил стажировку в Израиле и Польше.

Трудовая деятельность: специалист по экономике в Республиканском центре проблем культуры (1997); специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998-1999); корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости недели» (2001-2004); шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004-2006); главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007-10.2007); креативный директор ТОО «Infinity Communication» (2007-2008); первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (2008-2010); вице-президент НАО «Тюркская академия» (2011-2013); управляющий директор АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014-09.2014); президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (2014-2017); генеральный директор ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2017-2020). председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (2020-2021); вице-министр информации и общественного развития РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.