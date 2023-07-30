30 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

188 лет назад (1835-1929) родилсяЖАЯУ МУСА Байжанулы - певец, акын, композитор.

Уроженец Баянауылского района Павлодарской области. В детские годы познакомился с разновидностями народной музыки, с искусством певцов и кюйши. Пел, играл на домбре, кобызе, сырнае, скрипке. Формированию его музыкально-эстетических взглядов способствовали посещения концертов. Муса дружил с первым казахским ученым Шоканом Уалихановым, создал музыку на стихи Ыбрая Алтынсарина «Давайте, дети, учиться», вел дневниковые записи в стихотворной форме, посвятил песни Абаю Кунанбаеву.

Первое крупное произведения «Қыздар-ай» («Ох, девушки») Жаяу Муса создал в Омске. Вернувшись в родные края, Муса активно включился в общественную жизнь.

Мелодика песен Жаяу Муса по своему интонационному складу и ладотональной структуре отличается большим своеобразием и оригинальностью. Многие рукописи обнаружены в архивах городах Алматы, Казани, Санкт-Петербурга, Омска. Нотные записи кюев и песен Жаяу Муса сделаны в разные годы А. Затаевичем, А. Жубановым, Б. Ерзаковичем, М. Лалиновым. Музыкальные произведения Жаяу Мусы использованы казахскими композиторами в операх («Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Біржан мен Сара», «Беккет»), симфониях, эстрадных произведениях.

Имя Жаяу Мусы носят культурно-просветительное училище в городе Аксу Павлодарской области, одна из улиц города Павлодар.

72 года назад (1951) родилсяДНИШЕВ Алибек Мусаевич – «Қазақстанның Еңбек Ері», казахский оперный и камерный певец (тенор), народный артист СССР и Казахстана, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки, лауреат Международных конкурсов - им. Роберта Шумана в Цвиккау (1977, 2-я премия) и Рио-де-Жанейро (1979), лауреат Государственной премии мира и прогресса первого Президента Республики Казахстан.

Уроженец г. Алматы. Окончил вокальный факультет Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (класс Н. Шариповой).

Трудовая деятельность: солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 1978 года); основатель и руководитель «Театра Алибека Днишева» (с 1998 года); председатель правления АО «Раннила-Казахстан» (с апреля 2006 года).

Репертуар певца включает партии из казахских, русских, западноевропейских опер, романсы. Наряду с академической музыкой исполняет казахские народные песни и песни советских композиторов.

Награжден орденом «Парасат», медалью. В 2021 году Президент Казахстана присвоил певцу Алибеку Днишеву высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

60 лет назад (1963) родилсяБЕРДЫБАЙ Азамат Рахманкулулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, филолог, преподаватель арабского языка, казахского языка и литературы (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель арабского языка в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1990-1992); работал в МИД РК (1992-1996); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии (1996-1999); начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Азии МИД РК (1999-2002); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии (2002-2006); генеральный консул Республики Казахстан в городе Дубаи (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Катар (2007-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве (2014-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству (2015-2019); директор департамента поддержки и документооборота МИД РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

56 лет назад (1967) родилсяНОГАЕВ Нурлан Аскарович - аким Мангистауской области.

Родился в Актюбинской области. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина, горный инженер (1993); Казахскую государственную академию управления, экономист (1999); Московский государственный институт международных отношений, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: электромонтер ст. Кандагач (1984); старший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили-Паскер» (1993-1995); заместитель генерального директора МП «Отрар Лтд» (1995-1996); инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» (1996-2006); исполнительный директор АО «НК «КазМунайГаз» (02.2006-08.2006); директор департамента нефтяной промышленности МЭМР РК (2006-2007); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2007-2010); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Западно-Казахстанской области (2012-2016); аким Атырауской области (2016-2019); министр энергетики Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010); медалями; знаком «Үздік әлеуметтік әріптес» (2019).

45 лет назад (1978) родился К УТТУКОВ Руфат Бауыржанович - Прокурор Мангистауской области.

Родился Жамбылской области. Окончил Казахский государственный юридический университет Специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: Помощник прокурора Айтекебийского района Актюбинской области (2000); Прокурор, старший прокурор, заместитель, начальник Управления прокуратуры Актюбинской области; Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области, прокуратуры Жамбылского района Жамбылской области и прокуратуры г. Атырау; Первый заместитель прокурора Карагандинской области (2018-2020); Начальник Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2020-07.2022).

На занимаемой должности с июля 2022 года.

Награждён Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».