30 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1835-1929) родился- певец, акын, композитор.

Уроженец Баянауылского района Павлодарской области. В детские годы познакомился с разновидностями народной музыки, с искусством певцов и кюйши. Пел, играл на домбре, кобызе, сырнае, скрипке. Формированию его музыкально-эстетических взглядов способствовали посещения концертов. Муса дружил с первым казахским ученым Шоканом Уалихановым, создал музыку на стихи Ыбрая Алтынсарина «Давайте, дети, учиться», вел дневниковые записи в стихотворной форме, посвятил песни Абаю Кунанбаеву.

Первое крупное произведения «Қыздар-ай» («Ох, девушки») Жаяу Муса создал в Омске. Вернувшись в родные края, Муса активно включился в общественную жизнь.

Мелодика песен Жаяу Муса по своему интонационному складу и ладотональной структуре отличается большим своеобразием и оригинальностью. Многие рукописи обнаружены в архивах городах Алматы, Казани, Санкт-Петербурга, Омска. Нотные записи кюев и песен Жаяу Муса сделаны в разные годы А. Затаевичем, А. Жубановым, Б. Ерзаковичем, М. Лалиновым. Музыкальные произведения Жаяу Мусы использованы казахскими композиторами в операх («Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Біржан мен Сара», «Беккет»), симфониях, эстрадных произведениях.

Имя Жаяу Мусы носят культурно-просветительное училище в городе Аксу Павлодарской области, одна из улиц города Павлодар.

назад (1951) родился- казахский оперный и камерный певец (тенор), народный артист СССР и Казахстана, лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки, лауреат Международных конкурсов - им. Роберта Шумана в Цвиккау (1977, 2-я премия) и Рио-де-Жанейро (1979), лауреат Государственной премии мира и прогресса первого Президента Республики Казахстан.

Уроженец г. Алматы. Окончил вокальный факультет Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (класс Н. Шариповой).

Трудовая деятельность: солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла; солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 1978 года); основатель и руководитель «Театра Алибека Днишева» (с 1998 года); председатель правления АО «Раннила-Казахстан» (с апреля 2006 года).

Репертуар певца включает партии из казахских, русских, западноевропейских опер, романсы. Наряду с академической музыкой Днишев исполняет казахские народные песни и песни советских композиторов. Награжден орденом «Парасат», медалью.

назад (1963) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Родился в г. Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, филолог, преподаватель арабского языка, казахского языка и литературы (1987).

Трудовая деятельность: преподаватель арабского языка в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1990-1992); работал в МИД РК (1992-1996); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии (1996-1999); начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Азии МИД РК (1999-2002); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии (2002-2006); генеральный консул Республики Казахстан в городе Дубаи (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Катар (2007-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве (2014-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Ирак, Ливанской Республике, Государстве Палестина по совместительству (2015-2019).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1967) родился- министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в Актюбинской области. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина, горный инженер (1993); Казахскую государственную академию управления, экономист (1999); Московский государственный институт международных отношений, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: электромонтер ст. Кандагач (1984); старший эксперт, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили-Паскер» (1993-1995); заместитель генерального директора МП «Отрар Лтд» (1995-1996); инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай» (1996-2006); исполнительный директор АО «НК «КазМунайГаз» (02.2006-08.2006); директор департамента нефтяной промышленности МЭМР РК (2006-2007); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2007-2010); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2010-2012); аким Западно-Казахстанской области (2012-2016); аким Атырауской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010); медалями; знаком «Үздік әлеуметтік әріптес» (2019).

назад (1976) родился- руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, экономист (1999); обучение по международной образовательной программе в Central Asia-Caucasus Institute at Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies (SAIS) в Вашингтоне.

Трудовая деятельность: главный бухгалтер, управляющий директор, заместитель председателя правления в финансово-лизинговой компании АО «КазАгроФинанс» (2001-2002); председатель правления финансово-лизинговой компании АО «КазАгроФинанс» (2002-2003); руководитель проекта по развитию лизинга в Казахстане в Международной финансовой корпорации Всемирного банка (IFC) (2003-2004); предприниматель, генеральный директор частной компании (2004-2008); генеральный директор ТОО «Аналитический центр экономической политики АПК» (2009-2011); директор информационно-аналитического департамента, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2011-2012); первый заместитель председателя правления НЭПК «Союз «Атамекен» (2012-2013); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей (2013-2015); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2015-2016); директор Центра прикладных исследований «Талап» (2017-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II ст. (2015).