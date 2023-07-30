30 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2013 году. Его основная задача - повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.

Международный день дружбы

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

СОБЫТИЯ

В 1925 году с введением в штат Павлодарского исполкома должности архивариуса началась история архивных учреждений Павлодарской области. В архивных учреждениях области числится около 1 миллиона 100 тысяч единиц хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной документации учреждений, организаций, предприятий Павлодарской области и личных документов граждан за 1823-2007 годы. Совокупность этих видов документов даёт возможность получить сведения по самым различным аспектам отечественной истории. Это документы, датированные XVIII веком и современные, созданные на бумаге, плёнке, магнитных лентах и дисках.

В 1937 году в Восточном Казахстане было открыто движение по железнодорожному участку «Рубцовск - Риддер», явившееся грандиозным историческим событием, потому что соединило регион, богатый рудами цветных металлов, со стальными магистралями советского пространства. Это послужило мощным толчком к бурному росту металлургии, строительству новых промышленных предприятий, вывело Восточный Казахстан в лидеры индустрии.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кабо-Верде.

Кабо-Верде (раньше страна называлась - Острова Зеленого Мыса) - республика, занимающая островной архипелаг, который лежит на просторах Атлантического океана к западу от Африки. Независимое государство состоит из 18 островов. Территория - 4033 км2. Столица государства - г. Прая. Официальный язык - португальский. Национальная валюта - эскудо Кабо-Верде. Главой государства и главнокомандующим Вооружёнными силами является президент.

В 1993 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Восточной Республикой Уругвай.

Уругвай - государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. Территория - 176,2 тыс. кв. км. Столица - г. Монтевидео. Государственный язык - испанский. Национальная валюта - уругвайский песо. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 5-летний срок (недопустимо избрание на второй срок подряд).

В 2012 году ансамбль «Тумар» из Астаны занял первое место на международном конкурс-фестивале «Бегущая по волнам» в Италии. Его участники стали лучшими в номинации «Народный танец».

Нашу столицу на фестивале танцев в итальянском городе Римини представлял художественный коллектив из 25 детей. Все они занимаются в новом Дворце школьников в Астане, руководит танцевальным ансамблем «Тумар» Алия Бигенова.

В 2016 году Республику Казахстан пригласили на международную выставку по «зеленым» технологиям в Малайзии.

С целью эффективной презентации Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане и привлечения потенциальных участников казахстанской стороне была предоставлена на бесплатной основе площадь с необходимым выставочным и рекламным оборудованием.

В 2017 году в городе Самсун (Турция) стартовали XXIII Сурдлимпийские игры. В главном старте четырехлетия принимали участие более 3 тысяч спортсменов с нарушением слуха из 100 стран мира. Казахстанец Аян Абдраш, выступавший в весе до 58 кг, завоевал золотую медаль по таеквондо, победил в первой схватке спортсмена из России, во второй - иранского таеквондиста. В третьей встрече показал лучший результат, чем его соперник из Китая. А в финале одержал победу над украинским спортсменом.

В 2017 году в рамках программы «ЭКСПО-2017» в Государственном театре оперы и балета Astana Opera прошел Всемирный конкурс оперного искусства «Опералия». Мария Мудряк стала обладателем третьей премии и денежного приза в размере 10 тыс. долларов.

В 2018 году в Паттайе (Таиланд) на чемпионате мира по тайскому боксу FISU казахстанец Еламан Саясатов завоевал золотую медаль. В финальном поединке казахстанский спортсмен стал чемпионом мира среди студентов в весовой категории до 54 килограммов.

Еламан Саясатов завоевал единственное «золото» для Казахстана. Кроме того, в копилке нашей сборной два «серебра» и четыре бронзовые медали.

В 2020 году короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии. Цель фестиваля KIMFF - продвижение талантливых режиссеров со всего мира.

В 2021 году за особые заслуги в развитии отечественной культуры и популяризации музыкального искусства Днишеву Алибеку Мусаевичу была присвоена высшая степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері».