+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

30 Июля 2021 07:00
Поделиться:
30 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
30 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Исполнилось 186 лет со дня рождения Жаяу Мусы Байжанулы 29 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 29 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2013 году. Его основная задача - повышение осведомленности о положении жертв торговли людьми, поощрение и защита их прав.

Международный день дружбы

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

День системного администратора

Администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в последнюю пятницу июля.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был отмечен 28 июля 1999 года.

СОБЫТИЯ

В 1925 году с введением в штат Павлодарского исполкома должности архивариуса началась история архивных учреждений Павлодарской области. В архивных учреждениях области числится около 1 миллиона 100 тысяч единиц хранения управленческой, научно-технической, аудиовизуальной документации учреждений, организаций, предприятий Павлодарской области и личных документов граждан за 1823-2007 годы. Совокупность этих видов документов даёт возможность получить сведения по самым различным аспектам отечественной истории. Это документы, датированные XVIII веком и современные, созданные на бумаге, плёнке, магнитных лентах и дисках.

В 1937 году в Восточном Казахстане было открыто движение по железнодорожному участку «Рубцовск - Риддер», явившееся грандиозным историческим событием, потому что соединило регион, богатый рудами цветных металлов, со стальными магистралями советского пространства. Это послужило мощным толчком к бурному росту металлургии, строительству новых промышленных предприятий, вывело Восточный Казахстан в лидеры индустрии.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кабо-Верде.

Кабо-Верде (раньше страна называлась - Острова Зеленого Мыса) - республика, занимающая островной архипелаг, который лежит на просторах Атлантического океана к западу от Африки. Независимое государство состоит из 18 островов. Территория - 4033 км2. Столица государства - г. Прая. Официальный язык - португальский. Национальная валюта - эскудо Кабо-Верде. Главой государства и главнокомандующим Вооружёнными силами является президент.

В 1993 году установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Восточной Республикой Уругвай.

Уругвай - государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана. Территория - 176,2 тыс. кв. км. Столица - г. Монтевидео. Государственный язык - испанский. Национальная валюта - уругвайский песо. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 5-летний срок (недопустимо избрание на второй срок подряд).

В 2012 году ансамбль «Тумар» из Астаны занял первое место на международном конкурс-фестивале «Бегущая по волнам» в Италии. Его участники стали лучшими в номинации «Народный танец».

Нашу столицу на фестивале танцев в итальянском городе Римини представлял художественный коллектив из 25 детей. Все они занимаются в новом Дворце школьников в Астане, руководит танцевальным ансамблем «Тумар» Алия Бигенова.

В 2016 году Республику Казахстан пригласили на международную выставку по «зеленым» технологиям в Малайзии.

С целью эффективной презентации Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане и привлечения потенциальных участников казахстанской стороне была предоставлена на бесплатной основе площадь с необходимым выставочным и рекламным оборудованием.

В 2017 году в городе Самсун (Турция) стартовали XXIII Сурдлимпийские игры. В главном старте четырехлетия принимали участие более 3 тысяч спортсменов с нарушением слуха из 100 стран мира. Казахстанец Аян Абдраш, выступавший в весе до 58 кг, завоевал золотую медаль по таеквондо, победил в первой схватке спортсмена из России, во второй - иранского таеквондиста. В третьей встрече показал лучший результат, чем его соперник из Китая. А в финале одержал победу над украинским спортсменом.

В 2017 году в рамках программы «ЭКСПО-2017» в Государственном театре оперы и балета Astana Opera прошел Всемирный конкурс оперного искусства «Опералия». Мария Мудряк стала обладателем третьей премии и денежного приза в размере 10 тысяч долларов.

В 2018 году в Паттайе (Таиланд) на чемпионате мира по тайскому боксу FISU казахстанец Еламан Саясатов завоевал золотую медаль. В финальном поединке казахстанский спортсмен стал чемпионом мира среди студентов в весовой категории до 54 килограммов.

Еламан Саясатов завоевал единственное «золото» для Казахстана. Кроме того, в копилке нашей сборной два «серебра» и четыре бронзовые медали.

В 2020 году короткометражный фильм «Умай» («Мальчик у окна») режиссера Инкар Абдраш получил приз «Лучший режиссер-дебютант» на Международном ежемесячном кинофестивале Kosece International Monthly Film Festival в Словакии. Цель фестиваля KIMFF - продвижение талантливых режиссеров со всего мира.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
30 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Исполнилось 186 лет со дня рождения Жаяу Мусы Байжанулы
29 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
29 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
2 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
3 Женщина избивала родственников в Алматы
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 Житель Шымкента неожиданно для себя оказался посмертным донором
Читайте также
26 архивных фондов по реабилитации жертв политрепрессий изучаются в ВКО
28 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Дана Телятникова
Дана Телятникова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив