30-градусные морозы прогнозируют в январе в СКО

1 Января 2023, 23:23

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в январе средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах минус 16,2-18,6 градусов, что ниже нормы на один градус. И только на юго-западе региона температура будет в пределах нормы - 15,2-17,3 мороза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде на большей части области пройдет снег, метель. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. 2-го и 3-го января прогнозируется сильный ветер – до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от 15-20 до 3-8 мороза, днем – от минус 15-20 до 0- минус 5 градусов. В конце декады похолодает ночью до 25-30 градусов, днем – 18-23 мороза.

В начале второй декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до минус 8-13 градусов, днем - до 0 – минус 5. Затем колебание температуры воздуха ночью от 20-25 до 15-20 мороза, днем - от минус 10-15 до минус 5-10 градусов.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днем - до минус 5-10 градусов. После прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от минус 20-25 до минус 15-20 градусов, днем - от 13-18 до 8-13 мороза.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 12-25 мм.

Снег ожидается в середине первой, в начале и в середине второй, в начале и в конце третьей декады. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, метель прогнозируются часто в течение месяца. Туман вероятен в начале второй и третьей декад.