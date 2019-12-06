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    30 экономических документов на $2,4 млрд подписаны в рамках визита Президента РК в Германию

    6 Декабря 2019, 00:01

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – В рамках визита Президента Казахстана в Германию подписаны тридцать казахстанско-германских экономических документов на общую сумму 2,4 миллиарда долларов.

    Об этом в четверг вечером рассказал журналистам председатель правления национальной компании Kazakh Invest Бауржан Сартбаев по итогам церемонии подписания, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках официального визита Главы государства в Германию подписаны 30 документов на общую сумму 2,4 млрд. долларов, которые охватывают различные отрасли, такие как переработка газа и машиностроение», - сказал Б.Сартбаев.

    «Многие из них являются взаимосвязанными между собой и производят продукцию с высокой добавленной стоимостью», - добавил председатель правления национальной компании Kazakh Invest.

    «Также одним из основных документов, подписанных сегодня, является совместный план по укреплению сотрудничества в области инвестиций между Kazakh Invest и Восточным комитетом германской экономики, который определяет приоритетные отрасли и конкретные проекты сотрудничества», - подчеркнул он.

    Отметим, Восточный комитет германской экономики представляет интересы экономических кругов ФРГ в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Германия
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