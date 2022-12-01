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    30 ДТП произошло из-за гололеда в Кызылорде

    1 Декабря 2022, 17:39

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 30 ДТП произошло из-за гололеда в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кызылорде в результате гололеда из-за неблагоприятных погодных условий на территории города произошло 30 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП три человека, получившие травмы, были доставлены в больницу.

    На водителей составлены административные протоколы по статье 610 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях «Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    В городе вдоль дорог было задействовано 14 спецавтомобилей, проведены очистительные работы.

    «Просим жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, следить за безопасной дистанцией между автомобилями во время движения, а также обязательно оснастить транспортные средства зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах», – отметил начальник управления полиции города Кызылорды Абдибек Жаназаров.

    Фото: polisia.kz
    Кызылординская область ДТП Погода
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