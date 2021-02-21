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    «30 добрых дел»: в столице провели благотворительную акцию «Сдай кровь – спаси жизнь»

    21 Февраля 2021, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «30 добрых дел» представители столичной Ассамблеи народа Казахстана сдали кровь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    В благотворительной акции «Сдай кровь – спаси жизнь» приняли участие все члены городской Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, молодежных организаций, а также общественных формирований и структур ассамблеи.

    По словам первого заместителя председателя татаро-башкирского культурного центра «Таң» Нур-Султана Равиля Валиева, акция впервые проводится в рамках утвержденной программы «30 добрых дел».

    «Мы, как члены Ассамблеи народа Казахстана, систематически сдаем кровь. В этом году у нас было заседание Совета АНК с участием заместителя акима Бахтияра Макена. В рамках заседания мы утвердили «30 добрых дел» к 30-летию нашей Независимости. Сегодняшняя акция – это первое мероприятие в рамках программы «30 добрых дел», — отметил он.

    Он добавил, что члены АНК систематически сдают кровь в рамках акции «Сдай кровь - спаси жизнь», которая проводится традиционно каждые полгода.

    «Это полезно не только для общества, но и для собственного организма. Я уже сдаю кровь третий раз. Раз в полгода мы проводим данную акцию. Сначала мы заполняем анкету, затем проходим тестирование крови. При проведении каждой акции примерно 50-70 человек сдают кровь», — сказал Равиль Валиев.

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    Астана Благотворительность Здравоохранение АНК Общество
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