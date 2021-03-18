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    30 добрых дел: талдыкорганские семьи получили продуктовые наборы

    18 Марта 2021, 18:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция «30 семей - 30 добрых дел» в рамках 30- летия Независимости РК прошла в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «18 марта отмечается как «День добрых дел». В этот день мы с молодежным ресурсным центром города Талдыкоргана организовали благотворительную акцию «30 семей- 30 добрых дел», приурочив ее к 30-летию Независимости нашей страны. В ходе акции 30-ти многодетным, малоимущим, одиноким матерям и семьям, нуждающимся в помощи, бабушкам и дедушкам были розданы 30 бесплатных продуктовых корзин и двум многодетным семьям были подарены планшеты для учебы. Вместе с продуктами питания были переданы товары первой необходимости, гигиенические принадлежности», - рассказал руководитель молодежного ресурсного центра города Талдыкоргана Мади Шакенов.

    Спонсорами акции выступили предприниматели, меценаты и волонтеры города.

    «С самого начала объявления пандемии в стране волонтеры нашего города оказывают колоссальному помощь и принимают активное участие в развозке продуктов нуждающимся семьям», - добавил Мади Шакенов.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Благотворительность Общество 30 лет Независимости
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