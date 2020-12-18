30 добрых дел: казахстанские звезды вручили продуктовые корзины нуждающимся семьям в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане в рамках эстафеты добра неравнодушные граждане, в числе которых предприниматели, волонтеры, общественные деятели, артисты и организации развозят ветеранам войны и тыла, нуждающимся семьям продуктовые наборы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Искренне рада принять участие в акции «30 добрых дел». Сегодня мы посетили многодетную семью, поздравили с праздником. Уверена, что в наше время именно добрые искренние поступки должны стать движущей силой», - говорит певица Ардак Балажанова.

«Большое спасибо за проявленное внимание и помощь», - говорит многодетная мать Нурзия Курбанова.

В ходе акции «30 добрых дел» ее участники также помогают расчистить от снега придомовую территорию одиноким пенсионерам, навести порядок внутри дома, занимаются доставкой угля, оказывают посильную помощь приютам для бездомных животных. Кроме того, добровольцы угощают работников коммунальных служб горячим чаем и баурсаками.

Напомним, в преддверии 30-летия Независимости РК в столице проходят социальные и благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел». Главная цель эстафеты – сделать добро для города и его жителей.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.