30 дней пандемии: когда ожидать смягчения карантина в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – По мере того, как объявленная 11 марта Всемирной организацией здравоохранения пандемия нового коронавируса приближается к 30-дневному рубежу, в Европе только начинают ощущать эффект от введенных ограничительных мер. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Хотя во многих странах Евросоюза количество заболевших и умерших продолжает увеличиваться, но темпы роста значительно замедлились за последнюю неделю. В столицах наиболее успешных в борьбе с вирусом государств начинают задумываться о путях выхода из карантина.

Австрия, Дания и Чехия стали первыми в Евросоюзе, представившими конкретные планы постепенного отказа от ограничений. Но как дело с этим обстоит в самых пострадавших от вируса государствах Европы? Казинформ сравнил положение и планы во Франции, Германии, Италии и Испании.





Франция

Жесткие ограничения во Франции демонстрируют первые положительные результаты: в апреле рост числа госпитализаций и количества людей в отделениях интенсивной терапии замедлился.

Никогда еще Франция не предпринимала такие меры в мирное время. Всеобщий карантин введен в стране с 17 марта, за время действия которого полицейские выписали почти 480 тысяч протоколов о нарушении его условий.

Максимальная сумма штрафа за нарушение принятых правил социальной изоляции составляет 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы. Во вторник количество погибших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч – четвертый результат в мире после Италии, Испании и США.

На борьбу с эпидемией мобилизована и армия, которая окажет помощь в материально-техническом и медицинском обеспечении, а из переполненных тюрем страны освободили более 6 тысяч заключенных.

Впрочем, власти пока не в состоянии обеспечить масштабное тестирование населения на коронавирус, что является обязательным условием для послабления карантина и перехода к южнокорейской модели сдерживания эпидемии.

Французские ученые полагают, что для дальнейшей борьбы с эпидемией коронавируса в стране карантин необходимо продлить еще на несколько недель после 15 апреля. Премьер-министр Эдуар Филипп заявил 1 апреля, что, по всей вероятности, выход из карантина будет постепенным.





Германия

Распространение коронавирусной инфекции в Германии в последнюю неделю замедлилось. По данным Института Роберта Коха, на 7 апреля общее количество инфицированных составило чуть более 99 тысяч, а умерших – 1607 человек.

Германия лучше других справляется с эпидемией. Еще 16 марта ФРГ закрыла свои границы, во всех федеральных землях объявлены дополнительные каникулы для школьников. Правила социального дистанцирования были ужесточены через неделю.

С тех пор населению запрещено собираться больше двух человек, если только они не живут вместе. В публичных местах должно соблюдаться минимальное расстояние между людьми – не менее 1,5 метра.

В стране развернута масштабная диагностика пациентов. Каждую неделю проводится от 300 до 500 тысяч тестов на коронавирус, что позволяет быстро определять наличие у пациентов инфекции и их изолировать.

Теперь правительство работает над планом поэтапного смягчения карантинных мер. Однако сама канцлер Ангела Меркель в понедельник заявила, что ограничения будут действовать, по крайней мере, до 19 апреля и пока рано говорить об отмене карантина.





Великобритания

Между тем, Великобритания ввела строгие ограничительные меры в связи с коронавирусом только 23 марта – одной из самых последних стран. С тех пор разрешено выходить из дома только за товарами первой необходимости, лекарствами или для поездок на работу.

По мере увеличения смертей в связи с коронавирусом, британское правительство все больше подвергается критике из-за своей недооценки эпидемии и неспособности обеспечить масштабное тестирование населения. Сейчас на COVID-19 по всей стране проверяются около 13 тысяч человек в день, чего явно недостаточно.

Заразились премьер-министр, министр здравоохранения и несколько других высокопоставленных чиновников. 5 апреля главу кабмина Бориса Джонсона госпитализировали, а на следующий день перевели в отделение интенсивной терапии.

Высказываются опасения, что из-за позднего реагирования Великобритания может станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе, и на ее долю придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте.

По данным британского правительства, на 7 апреля при 55 тысячах заболевших в стране зафиксировано более 6 тысяч смертей от COVID-19. Национальная система здравоохранения перегружена.

На этом фоне медицинский персонал получил инструкции, кого спасать при избытке пациентов с коронавирусной инфекцией. В первую очередь в интенсивной терапии может быть отказано пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Концепция «коллективного иммунитета», предполагающая отказ от карантина в надежде на то, что основная часть населения сравнительно быстро заразится, но легко перенесет заболевание и выработает при этом необходимый иммунитет, не прошла.





Италия

Именно Италия, где в ходе эпидемии уже погибли более 17 тысяч человек, считается наиболее пострадавшей от коронавируса страной Европы. Тем не менее, есть признаки того, что эпидемия достигла своего пика: число людей, находящихся в реанимации, начало уменьшаться в начале апреля – впервые после возникновения вспышки.

Правительство официально продлило карантин до 13 апреля и срок его действия, вероятно, будет увеличен до конца месяца, хотя частичная отмена некоторых ограничительных мер может начаться уже в мае, если количество заболевших и смертельные случаи продолжат снижаться.

«Нужно быть осторожными с оптическими иллюзиями и опасными миражами», - сказал во вторник комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, отметив, что Италии еще далеко до выхода из кризиса.





Испания

Карантин введен в Испании с 15 марта. С первых дней его правила были более строгими, чем во Франции, но и этого оказалось недостаточно. 31 марта правительство ужесточило меры социальной изоляции.

С тех пор покидать свои дома и ездить на работу могут лишь те граждане, чье пребывание на рабочем месте жизненно необходимо в условиях эпидемии коронавируса.

Всем остальным запретили выходить из дома. За нарушение карантина ввели жесткие наказания – штрафы до 600 тысяч евро и даже тюремные сроки - для злостных нарушителей.

Премьер-министр Педро Санчес объявил о продлении карантина до 25 апреля, заявив, что эти меры спасают жизни, и дополнительные две недели карантина облегчат работу службы здравоохранения.

Впрочем, власти рассматривают возможность снятия некоторых ограничений на второстепенные работы для бизнеса к концу апреля, если число заболеваний продолжит уменьшаться.



