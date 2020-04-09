30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 9 апреля 1945 года, шел 1388-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Кенигсбергской операции 43-я армия 3-го Белорусского фронта наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание городской радиостанции, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединилась с войсками 50-й армии.

К вечеру 9 апреля северо-западная, западная и южная части Кенигсберга были заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.

В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 40 населенных пунктов. Западнее Братиславы войска фронта наступали по северному берегу Дуная на Вену и заняли населенные пункты Цверн-Дорф, Обер Вайден, Шенфельд.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, заняли центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального европейского банка, оперного театра. Южнее Вены войска фронта с боем заняли город Берндорф.

9 апреля 1945 года исполнилось 23 года Герою-казахстанцу Алексею Горобцу. В этот же день в одном из боев за освобождение Чехословакии погиб Мажит Джунусов, а Филипп Волков одним из первых переправился через реку Морава.

Волков Филипп Григорьевич родился в 1901 году в селе Лисичья Балка (ныне — Катеринопольский район Черкасской области Украины). Получил начальное образование. Принимал участие в Гражданской войне. В августе 1941 года Волков был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны.





К апрелю 1945 года гвардии красноармеец Филипп Волков был наводчиком противотанкового ружья 50-го гвардейского кавалерийского полка 13-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Чехословакии.

9 апреля 1945 года Волков одним из первых переправился через реку Морава. 10 апреля в районе населенного пункта Ланжгот он уничтожил несколько вражеских солдат и взял еще трех в плен. В тот же день он прикрывал огнем из противотанкового ружья переправу эскадрона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года красноармеец Филипп Волков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Волков проживал и работал в селе Бурлин Западно-Казахстанской области. Скончался в 1949 году.

Был также награжден орденом Славы 3-й степени и рядом медалей. В честь Волкова названа улица в селе Бурлин, на его родине установлен памятник.

Горобец Алексей Федорович родился 9 апреля 1922 года в дер. Корниловка, ныне Иртышского района Павлодарской области. Через восемь лет семья переехала в село Александровку Ширяевского района Одесской области. Образование неполное среднее.

В июле 1941 года был призван в Красную Армию Ширяевским РВК Одесской области. На фронтах Великой Отечественной войны — с февраля 1942 года. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах.





Старший радист 139-й гвардейской отдельной роты связи комсомолец гвардии младший сержант Алексей Горобец в районе с. Келеберда (Кременчугский район Полтавской области) вечером 29 сентября 1943 года под огнем противника переправился через Днепр, развернул рацию и установил связь с абонентами. На следующий день был ранен, а радиостанция повреждена. Совместно с начальником радиостанции устранил повреждение и, несмотря на ранение, восстановил связь.

После войны служил в Советской Армии. В 1947 году окончил Киевское военное училище связи.

16 июля 1961 года майор Горобец скоропостижно скончался при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в Одессе.

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года. Награжден орденом Ленина и медалями, среди которых «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». В Павлодаре на Аллее Героев А.Ф. Горобцу установлен памятник.

Джунусов Мажит родился 21 сентября 1917 года в селе Новая Казанка (ныне — Жангалинский район Западно-Казахстанской области). Получил начальное образование, после чего работал чабаном. В 1938 году Джунусов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года старшина Мажит Джунусов был старшиной роты автоматчиков 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.





27 сентября 1943 года Джунусов в составе группы автоматчиков на подручных средствах переправился через Днепр в районе села Червонное (ныне — поселок Днепровское в Днепропетровской области), а затем, скрытно зайдя во вражеский тыл, автоматным огнем посеял панику в рядах противника и уничтожил около взвода солдат и офицеров противника. Действия Джунусова способствовали успешной переправе на западный берег Днепра всей роты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года старшина Мажит Джунусов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

9 апреля 1945 года Джунусов погиб в одном из боев за освобождение Чехословакии. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Был также награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью.

В родном селе Джунусова ему установлен памятник.

9 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 30 дней…

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



