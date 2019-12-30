30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1939) родился- крупный ученый-юрист в области общей теории государства и права, внесший весомый вклад в ее развитие, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи имени Гоголя г. Гурьева (1959); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1964).

Трудовая деятельность: работал в органах МВД КазССР (1964-1965); на преподавательской и научной работе прошел путь от старшего преподавателя до заместителя начальника Карагандинской высшей школы МВД СССР, заместитель начальника Алматинской высшей школы МВД Республики Казахстан (с 1966 года); член Конституционного совета Республики Казахстан (1995-1998).

В 1989-1994 годы, являясь членом Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР, принимал непосредственное активное участие в подготовке и проведении первых выборов народных депутатов Верховного Совета Казахской ССР и Первого Президента РК.

Автор пяти монографий и более 70 научных трудов по теории государства и права и актуальным проблемам конституционного права.





назад (1954-2017) родился- известный казахстанский журналист, академик Академии журналистики Республики Казахстан, член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана.

Родился в Кустанайской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, корреспондент (1981).

Свою карьеру начал в 1980-х годах корреспондентом в республиканской газете «Егемен Қазақстан», где также работал и заведующим отделом (1981-1986). Возглавлял в разные годы общественно-политические печатные издания: газета «Халық Кеңесі», журнал «Ақиқат», газеты «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі». С 2009 года работал генеральным директором ТОО «Қазак газеттері».

Жумабек Кенжалин - член Государственной терминологической комиссии при Правительстве РК, член Академии журналистики Казахстана (2001), член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана, председатель Совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері» (с 2009 года).

Автор книг «Желкілдеп өскен құрақтай», «Шындықты шырақ етіп ұстаңыз», «Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз». Многие годы работал над сбором и опубликованием материалов о батыре Төлек Жәуке - участнике национально-освободительного движения под руководством Кенесары хана.





назад (1970) родилась- ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родилась в Кызылординской области. Окончила Казахскую государственную академию управления, экономическое и социальное планирование (1993).

Трудовая деятельность: экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1993-2002); директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП Республики Казахстан (2002-2009); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2009-2013); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2013-2014); ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

Награждена медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» «Астананың 10 жылдығы», Почетной грамотой РК. Отмечена благодарственным письмом Премьер-Министра РК.