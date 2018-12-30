30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».







ИМЕНА

79 лет назад (1939) родился САБИКЕНОВ Салахиден Нурсариевич - крупный ученый-юрист в области общей теории государства и права, внесший весомый вклад в ее развитие, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодежи имени Гоголя г. Гурьева (1959); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1964).

Трудовая деятельность: работал в органах МВД КазССР (1964-1965); на преподавательской и научной работе прошел путь от старшего преподавателя до заместителя начальника Карагандинской высшей школы МВД СССР, заместитель начальника Алматинской высшей школы МВД Республики Казахстан (с 1966 года); член Конституционного совета Республики Казахстан (1995-1998).

В 1989-1994 годы, являясь членом Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов Казахской ССР, принимал непосредственное активное участие в подготовке и проведении первых выборов народных депутатов Верховного Совета Казахской ССР и Первого Президента РК.

Автор пяти монографий и более 70 научных трудов по теории государства и права и актуальным проблемам конституционного права.

64 года назад родился КЕНЖАЛИН Жумабек Омарулы (1954-2017) - журналист, публицист, писатель и общественный деятель.

Родился в селе имени Жданова Амангельдинского района Кустанайской области. Окончил КазГУ имени С.М. Кирова, корреспондент (1981).

Свою карьеру начал в 1980-х годах корреспондентом в республиканской газете «Егемен Қазақстан», где также работал и заведующим отделом (1981-1986). Возглавлял в разные годы общественно-политические печатные издания: газета «Халық Кеңесі», журнал «Ақиқат», газеты «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі». С 2009 года работал генеральным директором ТОО «Қазак газеттері».

Жумабек Кенжалин - член Государственной терминологической комиссии при Правительстве РК, член Академии журналистики Казахстана (2001), член Союза писателей Казахстана, член Союза журналистов Казахстана, председатель Совета редакторов ТОО «Қазақ газеттері» (с 2009 года).

Имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания: Премия Союза журналистов Казахстана (1984), лауреат премии Президента РК (2006), Почетный знак «За заслуги в развитии печати и информации» (2015), звание «Заслуженный деятель культуры РК» (2004).

Жумабек Кенжалин - автор книг «Желкілдеп өскен құрақтай», «Шындықты шырақ етіп ұстаңыз», «Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз». Многие годы работал над сбором и опубликованием материалов о батыре Төлек Жәуке - участнике национально-освободительного движения под руководством Кенесары хана.

48 лет назад (1970) родилась КУРМАНГАЛИЕВА Аида Даденовна - ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Окончила Казахскую государственную академию управления, экономическое и социальное планирование (1993).

Трудовой стаж: экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов Республики Казахстан (1993-2002); директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП Республики Казахстан (2002-2009); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2009-2013); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (с февраля 2013 года по август 2014 года); ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (с августа 2014 года по январь 2017 года).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

Награждена медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» «Астананың 10 жылдығы», Почетной грамотой РК. Отмечена благодарственным письмом Премьер-Министра РК.

41 год назад (1977) родился ЖАНКЕ Тимур Амантаевич - заместитель акима Жамбылской области.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, специалист по международным отношениям (1999); Казахский технический университет имени К.И. Сатпаева, специалист в сфере разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (2006).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента туризма г. Алматы (1999-2001); ведущий специалист Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, ведущий специалист, менеджер, главный менеджер АО «Национальная компания «КазМунайГаз», помощник генерального директора АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз», заместитель генерального директора ТОО «КазМунайГаз - Сервис Compass» (2001-2008); генеральный директор ТОО «КазМунайГаз - Сервис Compass» (2008-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.