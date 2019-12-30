+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 3 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

30 Декабря 2019 07:00
Поделиться:
30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме

30 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»
29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения» 29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События» 28 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

СОБЫТИЯ

В 1995 году в селе Егиндыбулак Карагандинской области был установлен памятник Казыбек би (1667-1764) - великому бию, оратору, общественному деятелю и послу. Известен как посредник, которому удалось заключить временное перемирие во время вооруженных столкновений казахского и калмыцкого ханств.

В 1998 году в целях развития взаимосвязи поколений и укрепления единства казахстанского народа, 1999 год был объявлен Годом единства и преемственности поколений.

В 1999 году в городе Атбасаре Акмолинской области был открыт дом-музей писателя Ильяса Есенберлина. На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.

В 2005 году Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан». Согласно закону первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и православное Рождество являются выходными днями.

В 2011 году вышел в свет фотоальбом, посвященный 100-летию Д. Кунаева. Фотоальбом является эксклюзивным изданием, в котором использованы данные из семейного архива, которые ранее не публиковались.

Д. Кунаев родился в Алматы 12 января 1912 года. Трижды Герой Социалистического Труда. В советские годы руководил республикой более 20 лет.

В 2011 году управление туризма, физкультуры и спорта г.Астаны отмечено сертификатом «Признанное совершенство» Европейского фонда менеджмента качества EFQM, подтверждающее соответствие городской организации туризма и спорта распространенным в Европе стандартам качества управления.

В 2013 году в Пекине посол Республики Казахстан в Китае Нурлан Ермекбаев вручил консульский патент почетному консулу Республики Казахстан в городе Хошимине (Вьетнам) Нгуен Тхань Хунгу.

Почетный консул уполномочен содействовать продвижению интересов Казахстана во Вьетнаме, обеспечивать соблюдение прав и интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан на территории консульского округа.

В 2013 году в Актобе в сквере у драматического театра состоялось торжественное открытие памятника классикам казахской литературы - народному писателю РК, драматургу Тахауи Ахтанову и народному поэту, драматургу Куандыку Шангытбаеву.

Бронзовый памятник объединил две фигуры. Драматург Т. Ахтанов изображен сидящим на стуле, рядом стоит его друг и земляк поэт Куандык Шангытбаев. Высота памятника составляет 6,5 метра. Автором выступил скульптор Женис Жубанкосов.

В 2015 году автономной организации образования «Назарбаев Университет» был присвоен статус исследовательского университета и утверждена ее программа развития.

В 2017 году профессиональный шоссейный велосипед казахстанского бренда VINO, основателем которого является олимпийский чемпион и многократный победитель и призер самых престижных мировых соревнований Александр Винокуров, получил аккредитацию Международного союза велосипедистов (UCI).

Данная аккредитация предусматривает допуск спортсменов на велосипедах отечественной марки к выступлениям на самых престижных шоссейных велогонках, проводимых под эгидой UCI. Уже с 2018 года на аккредитованных велосипедах VINO ATM будут выступать гонщики континентальной команды Vino - Astana Motors.

В 2018 году 37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на XXIII Всемирных соревнованиях по ментальной арифметике, которые прошли в столице Малайзии - Куала-Лумпуре. В чемпионате приняли участие около 5000 «детей-калькуляторов» из 80 стран мира.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив