30 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





СОБЫТИЯ

В 1995 году в селе Егиндыбулак Карагандинской области установлен памятник Казыбек би (1667-1764) - великому бию, оратору, общественному деятелю и послу. Известен как посредник, которому удалось заключить временное перемирие во время вооруженных столкновений казахского и калмыцкого ханств.

В 1999 году в городе Атбасаре Акмолинской области открыт дом-музей писателя Ильяса Есенберлина. На доме, где жил писатель, установлена мемориальная доска.

В 2005 году Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан». Согласно закону первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, и православное Рождество являются выходными днями.

В 2011 году вышел в свет фотоальбом, посвященный 100-летию Д. Кунаева. Фотоальбом является эксклюзивным изданием, в котором использованы данные из семейного архива, которые ранее не публиковались.

Д. Кунаев родился в Алматы 12 января 1912 года. Трижды Герой Социалистического Труда. В советские годы руководил республикой более 20 лет.

В 2013 году в Пекине посол Республики Казахстан в Китае Нурлан Ермекбаев вручил консульский патент почетному консулу Республики Казахстан в городе Хошимине (Вьетнам) Нгуен Тхань Хунгу. Почетный консул уполномочен содействовать продвижению интересов Казахстана во Вьетнаме, обеспечивать соблюдение прав и интересов физических и юридических лиц Республики Казахстан на территории консульского округа.

В 2013 году в Актобе в сквере у драматического театра состоялось торжественное открытие памятника классикам казахской литературы - народному писателю РК, драматургу Тахауи Ахтанову и народному поэту, драматургу Куандыку Шангытбаеву.

Бронзовый памятник объединил две фигуры. Драматург Т. Ахтанов изображен сидящим на стуле, рядом стоит его друг и земляк поэт Куандык Шангытбаев. Высота памятника составляет 6,5 метра. Автором выступил скульптор Женис Жубанкосов.

В 2015 году Глава государства поддержал проект «Казпочты» (Kazpost) «Напиши Деду Морозу», в рамках которого любой желающий мог выбрать письмо ребенка и осуществить его мечту. Нурсултана Абишевича очень порадовало письмо Виктории Харлашиной из Западно-Казахстанской области с просьбой подарить набор для творчества «Doh Vinci». Президент сам любит рисовать, поэтому с удовольствием исполнил желание девочки, дополнив подарок энциклопедией для юных художников.

В 2015 году автономной организации образования «Назарбаев Университет» присвоен статус исследовательского университета и утверждена ее программа развития.

В 2015 году вышла в свет новая книга «Нурсултан Назарбаев» из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей: биография продолжается» издательства «Молодая гвардия», в которой рассказывается не только о Нурсултане Назарбаеве как политике, но также о его семье, учебе в школе, рабочей юности. Лейтмотивом звучит мысль о том, что жизненный путь Н. Назарбаева во многом созвучен этапам становления нашего государства.

Книга направлена в библиотеку Конгресса США и известные библиотеки Великобритании, Германии, Италии, Испании, России и стран СНГ.

В 2017 году профессиональный шоссейный велосипед казахстанского бренда VINO, основателем которого является олимпийский чемпион и многократный победитель и призер самых престижных мировых соревнований Александр Винокуров, получил аккредитацию Международного союза велосипедистов (UCI).

Данная аккредитация предусматривает допуск спортсменов на велосипедах отечественной марки к выступлениям на самых престижных шоссейных велогонках, проводимых под эгидой UCI. Уже с 2018 года на аккредитованных велосипедах VINO ATM будут выступать гонщики континентальной команды Vino - Astana Motors.

В 2017 году профессору, академику Национальной академии наук РК Намазу Изимбергенову были вручены медаль за вклад в развитие региона и медаль имени Ахмета Байтурсынова.

Н. Изимбергенов является основателем школы хирургов в Западном Казахстане. Он автор более 570 научных работ, в том числе 13 монографий, 28 методических рекомендаций по актуальным вопросам хирургии, разработал 22 патента. Под руководством академика в 1990 году в городе Актобе был организован единственный в стране республиканский центр по проблемам неотложной хирургии и перитонита, который в настоящее время активно работает в рамках госпрограммы.