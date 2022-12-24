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    30 человек пострадали в результате лесного пожара в Чили

    24 Декабря 2022, 22:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере два человека погибли в результате лесного пожара, охватившего курортный город Винья-дель-Мар в Чили. Еще 30 человек получили ожоги и травмы. Около 130 домов оказались полностью разрушены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Возгорание произошло в четверг в холмистом районе города. Из-за сильных порывов ветра скоростью до 50 км/ч огонь быстро распространился и охватил территорию размером примерно в 125 гектаров. Жителей нескольких районов пришлось эвакуировать.

    Президент Чили Габриэль Борич ввел в стране чрезвычайное положение.
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