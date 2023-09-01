30 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе тушения пожара эвакуировано 30 человек, из них 13 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, 31 августа в 17:59 в 7 микрорайоне областного центра, в 5-этажном жилом доме, в квартире на втором этаже произошел пожар.

Огонь из квартиры перекинулся на крыши расположенных на первом этаже этого дома ломбарда и магазина.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. С места пожара с признаками отравления угарным газом госпитализирована хозяйка квартиры.

«Силами службы пожаротушения пожар локализован в 18:19 и ликвидирован в 18:28. В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 13 детей. Предварительная причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.