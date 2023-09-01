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    30 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе

    1 Сентября 2023, 02:03

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе тушения пожара эвакуировано 30 человек, из них 13 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, 31 августа в 17:59 в 7 микрорайоне областного центра, в 5-этажном жилом доме, в квартире на втором этаже произошел пожар.

    Огонь из квартиры перекинулся на крыши расположенных на первом этаже этого дома ломбарда и магазина.

    Площадь пожара составила 40 квадратных метров. С места пожара с признаками отравления угарным газом госпитализирована хозяйка квартиры.

    «Силами службы пожаротушения пожар локализован в 18:19 и ликвидирован в 18:28. В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 13 детей. Предварительная причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар Спасение Тараз
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