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    30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске

    22 Июня 2023, 11:57

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре в продовольственном магазине эвакуировано 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

    22 июня в 04:40 часов из-за несоблюдения требований пожарной безопасности произошел пожар в продовольственном магазине в 10-этажном жилом доме.

    «Прибывшими сотрудниками ДЧС ВКО по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 6 детей. В 05:40 часов пожар был ликвидирован. В ликвидации были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники», - говорится в сообщении МЧС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Происшествия МЧС Пожар Усть-Каменогорск
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