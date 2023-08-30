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    30 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    30 Августа 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    62 года назад (1961) родилась КАЗБЕКОВА Меруерт Айткажиевна - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родилась в г. Кокшетау. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983); Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, политолог (2007).

    Трудовая деятельность: инженер-экономист Южно-Казахстанского областного государственного страхования (1983-1985); инженер-экономист, экономист, старший экономист Кокшетауского городского исполкома (1986-1989); руководитель хозрасчетно-экономической группы в г. Кокшетау (1991-1992); директор ТОО «Тлектес», финансовый директор ТОО «АВЗ-007» (1992-2006); председатель Акмолинского областного филиала Ассоциации деловых женщин (на общественных началах) (1998-2002); стажировка в США (2000); стажировка в США по программе «SАBIT» (2001); член партии ДПК «Ак жол» (с 2002); председатель Акмолинского областного филиала ДПК «Ак жол» (2002-2005); председатель Центра развития женского предпринимательства (на общественных началах) (2002-2006); начальник управления департамента финансов АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2006-2008); председатель Общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» (с 2008 года); секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК V созыва (с 2012 года); президент ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей «Asia» (с 2014 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию (20156-2020).

    Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

    59 лет назад (1964) ЖАКСЫГАЛИЕВ Каныбек Сисенгалиевич - заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области.

    Родился в Уральской области. Закончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер» и Западно-Казахстанский государственный университет им М.Утемисова по специальности «юрист».

    Трудовую деятельность начал 1986 году зоотехником в совхозе 60 летия Казахской ССР Каратобинского района Уральской области; инструктор райкома комсомола Каратобинского района Уральской области (1987-1988); заведующий сектором учета райкома комсомола Каратобинского района Уральской области (1988-1989); заведующий организационно-союзного отдела райкома комсомола Каратобинского района Уральской области (1989-1991); І секретарь райкома комсомола Каратобинского района Уральской области (1991-1993); старший специалист районного управления сельского хозяйства Каратобинского района Уральской области (с марта по сентябрь 1993 года); старший референт акимата Каратобинского района Уральской области (1993-1994); аким Шоптыкольского сельского округа Каратобинского района Уральской области (1994-1996).

    На занимаемой должности с 2019 года.

    55 лет назад (1968) родился СУЛТАНБАЕВ Кайсар Абилекович - председатель Комитета административной полиции МВД РК.

    Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды училище СССР.

    Трудовая деятельность: командир взвода моторизованного полка Управления внутренних войск МВД СССР (1990); начальник автобронетанковой службы отдельной бригады внутренних войск МВД Республики Казахстан (1992); руководитель УДП ДВД Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей (1999-2014); руководитель подразделения Автотранспортного хозяйства в Центральном аппарате Министерства внутренних дел (2015-2017); начальник Департамента тыла МВД Республики Казахстан (04.07.2017-03.2023).

    На занимаемой должности с марта 2023 года.

    53 года назад (1970) родилась ЖЫЛКЫШИЕВА Жазира Жаксылыккызы - советник председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Родилась в Кызылординской области. Окончила Кызылординский педагогический институт, учитель физики (1992); Университет «Болашак», юрист (2006).

    Трудовая деятельность: учитель физики в средней школе № 31 Жалагашского района (1992); заместитель директора средних школ №№ 31 и 202 Жалагашского района по воспитательной работе (1992-2001); главный специалист в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, начальник отдела Кызылординского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог (2001-2005); начальник отдела в управлении по делам государственной службы РК Кызылординской области, заместитель директора Кызылординского областного департамента внутренней политики (2005-2007); заведующая отделом кадровой работы аппарата акима Кызылординской области (2007-2011); начальник управления занятости и социальных программ Кызылординской области (2011-2015); начальник Кызылординского областного управления внутренней политики (2015-2016); руководитель департамента по Кызылординской области Министерства по делам государственной службы (02.2016-11.2016); заместитель руководителя, заведующий секретариатом Совета по этике департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Астана (2016-2018); руководитель департамента государственной службы Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по г. Астана (2018-2021).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награждена орденом «Құрмет», ведомственной медалью «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка», нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».

    39 лет назад (1984) родился АЛИН Санджар Мендыбаевич - аким Бостандыкского района города Алматы. Родится в КазССР, город Алматы. Окончил Regents Business College (2007), специальность «Международный маркетинг»; Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева (2015).

    Трудовая деятельность:Менеджер по маркетингу в международном представительстве компании Bang and Olufsen, директор по региональному развитию (2006); Начальник отдела управления активами в АО «Управляющая Компания Asia Capital» (2010); Консультант в «Корпоративном университете «Самрук-Казына» («АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»), оценщик перспективности существующих проектов оборонно-промышленного комплекса (12.2014); Директор Атырауского филиала ТОО «Тениз Сервис» – специализированной дочерней компании АО «НК «КазМунайГаз» (2016); И. о. генерального директора ТОО «GoodWiil Partners» (2017); Руководитель отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы (2019-2020); Руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы (04.2022-05.2023);

    На занимаемой должности с мая 2023 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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