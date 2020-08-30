30 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад(1961) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, секретарь комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родилась в г. Кокшетау. Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983); Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, политолог (2007).

Трудовая деятельность: инженер-экономист Южно-Казахстанского областного государственного страхования (1983-1985); инженер-экономист, экономист, старший экономист Кокшетауского городского исполкома (1986-1989); руководитель хозрасчетно-экономической группы в г. Кокшетау (1991-1992); директор ТОО «Тлектес», финансовый директор ТОО «АВЗ-007» (1992-2006); председатель Акмолинского областного филиала Ассоциации деловых женщин (на общественных началах) (1998-2002); стажировка в США (2000); стажировка в США по программе «SАBIT» (2001); член партии ДПК «Ак жол» (с 2002); председатель Акмолинского областного филиала ДПК «Ак жол» (2002-2005); председатель Центра развития женского предпринимательства (на общественных началах) (2002-2006); начальник управления департамента финансов АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2006-2008); председатель Общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» (с 2008 года); секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК V созыва (с 2012 года); президент ОЮЛ «Бизнес Ассоциация женщин-предпринимателей «Asia» (с 2014 года).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».