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30 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

30 Августа 2020 07:00
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30 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День Конституции Республики Казахстан

Праздник установлен в честь годовщины принятия на общенациональном референдуме Конституции Республики Казахстан в 1995 году. Конституция как Основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).

День шахтера в Казахстане

Отмечают ежегодно в последнее воскресенье августа. Этот день официально внесен в приложение к Указу Президента РК № 1226 от 15 ноября 2003 года «Перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан» за подписью Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Профессиональный праздник шахтёров, история которого началась во времена Советского Союза, после распада СССР по-прежнему отмечается в Беларуси, Кыргызстане, России, Украине.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Отмечается ежегодно в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 2011 году. Такая памятная дата введена в международный календарь в связи с тем, что в современных условиях крайне актуальна проблема насильственного исчезновения людей.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в Алматы начал работу Международный антиядерный конгресс. На конгрессе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к правительствам ядерных держав с инициативой о продлении до 2005 года моратория на испытания ядерного, химического, биологического, всех других видов оружия массового поражения.

В 1999 году в Жамбылском районе Алматинской области, рядом с мавзолеем Жамбыла, был установлен памятник на могиле композитора Нургисы Тлендиева.

Нургиса Тлендиев (1925-1998) - дирижер, композитор, домбрист, Народный артист СССР и Казахской ССР, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

В 2009 году в Астане с участием Президента - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева состоялся первый парад войск, посвященный празднованию Дня Конституции.

В параде участвовало свыше 2 тыс. офицеров, военнослужащих по контракту, курсантов военных вузов, а также солдат срочной службы, более 120 единиц вооружения и военной техники - бронетехника, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня.


В 2011 году в Актобе, в сквере на проспекте Мира, открылся памятник актюбинцам - ликвидаторам и участникам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На постаменте изображены человеческие ладони, внутри которых находится атом. Высота памятника 2,4 метра. Таким образом, молодой казахстанский скульптор, автор памятника Айтеке би в городе Актобе Женис Жубанкосов отобразил вклад всех людей, в том числе и актюбинцев, которые боролись с последствиями аварии на атомной станции.


В 2012 году в Петропавловске на обновленной привокзальной площади состоялось торжественное открытие памятника великому казахскому поэту Магжану Жумабаеву, являющемуся символом сохранения и развития культурных традиций всех этносов, проживающих в Казахстане.


В 2014 году генеральный секретарь организации «Мэры за мир» Ясуёши Комизо и президент МАД Олжас Сулейменов высадили у памятного камня «Мэры за мир» саженец дерева Гингко, привезенный из Хиросимы.

Данный саженец был выслан из Японии мэром города Хиросима, президентом организации «Мэры за мир» господином Мацуи Кадзуми.

В 2014году ювелирный бренд Caviar ограниченным тиражом выпустил золотой iPhone с символами Казахстана. Дизайн был составлен из изображения знаковых достопримечательностей Астаны: ювелиры изобразили в золоте Дворец мира и согласия и Байтерек.

В 2014 году группа казахстанских инженеров ТОО «Ғалам» отправилась из Астаны в Гилфорд (Великобритания) для выполнения опытно-конструкторских работ по созданию первой в истории нашей страны космической системы научно-технологического назначения (КС НТН).

Это будет космический аппарат нано-класса для исследования ионосферы Земли, который будет создаваться совместно со специалистами другого предприятия Казкосмоса - Институтом космической техники и технологий АО «НЦКИТ».

В 2015 году на площади перед казахстанским павильоном EXPO 2015 в Милане прошло празднование дня Конституции Республики Казахстан. Для многочисленных гостей экспозиции прошел концерт звезд казахстанской сцены, в котором было представлено современное и традиционное искусство республики.

Казахстанский павильон на EXPO 2015 в Милане входил в число самых популярных и лидировал в голосовании за звание лучшего павильона выставки ЭКСПО-2015.

В 2019 году Казахстан внес в секретариат Организации Объединенных Наций документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). На мероприятии присутствовали представители ООН и международного движения за ликвидацию ядерного оружия «ICAN», которое представляет собой коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира. Они поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения.



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#История Казахстана   #Дата  
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