30 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1913-1999) родился (по другим данным 20 декабря 1912 года)- казахский художник-живописец и акварелист, Народный художник Казахстана, заслуженный деятель искусств.

Родился в Карагандинской области. Окончил студию для казахской молодёжи при Омском художественно-промышленном техникуме им. М.А. Врубеля, режиссёрский факультет ГИТИСа (1928).

В 1928 году принял участие в первой передвижной выставке казахского искусства. В 1939 году организовывал ансамбль народного танца при Казахской госфилармонии.

Среди произведений Исмаилова полотна, написанные на темы казахского эпоса, портреты и пейзажи. Основным жанром является романтически-монументальный пейзаж («Курторгай», «Джайляу у Хан-Тенгри», «Долина Шалкуде»). Широко известен как фольклорист, балетмейстер, режиссёр и актёр. Снялся в фильмах: «Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты», «Наш милый доктор», «Путёвка в жизнь», «Свинарка и пастух». А. Исмаилов - первый председатель оргкомитета Союза художников Казахстана. Считается одним из основателей казахстанской профессиональной школы живописи.

назад (1941-2021) родился- критик, литературовед, переводчик, теледраматург, государственный и общественный деятель.

Родился в г. Аягуз Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1964).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник Абайской районной газеты (с 1958 года); редактор, старший редактор Казахского радио и телевидения, главный редактор дневных программ Казахского телевидения (1964-1983); главный редактор главной редакции литературно-драматических программ Казахского телевидения (с 1969 года); директор издательства «Онер» (с 1986 года).

Является автором монографии «Правда жизни и вымысел», телевизионных пьес «Падание Отрара», «Женитьба», «Смерть поэта», «Беглец» и др. В переводе С. Оразалы на казахский язык вышли сборник повестей В. Еременко «Дождаться утра», романы А. Хакимова «Куш теряк» и «Лихие времена».

Награжден орденами «Парасат» (2006), «Барыс» 3-й степени (2012), «Барыс» 2-й степени (2018); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), личным золотым знаком Президента РК «Алтын барыс». Лауреат премии Союз писателей Казахстана (1974), заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1981), заслуженный деятель Казахстана (2001).

назад (1958) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в г. Ташкенте. Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище (1980); Высшие офицерские курсы «Выстрел» (1987); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1991); Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил России (2002).

Службу проходил на должностях командира взвода разведки танковой дивизии и командира артиллерийской батареи танкового полка Группы советских войск в Германии (1980-1985); заместитель начальника штаба учебного мотострелкового полка, командир мотострелкового батальона Туркестанского военного округа (с 1985 года); заместитель председателя Джамбульского областного комитета ДОСААФ (1991-1992); заместитель командира полка, командир оперативного, конвойного полков; начальник штаба - заместитель командира бригады внутренних войск Республики Казахстан (1992-1997); командир бригады внутренних войск (1997-2001); первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2001 г.); начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Восточного военного округа МО РК (2002-2003); первый заместитель командующего войсками - начальник штаба регионального командования «Юг» МО РК (2003-2004); командующий войсками регионального командования «Юг» (2004-2007); начальник Военного института иностранных языков Министерства обороны РК (2007-2010); военный атташе МО РК в США (2010-2014); военный представитель МО РК в НАТО (2014-2016); начальник департамента международного военного сотрудничества МО РК (2016-2017); начальник департамента военного образования и науки МО РК (2017-2018); в мае 2018 г. уволен с действительной военной службы по достижению предельного возраста.

Награжден орденом «Данк» II степени, медалями РК и СССР.

назад (1961) родился- академик Академии журналистики Республики Казахстан, член Союза писателей Республики Казахстан.

Родился в г. Чигирин Черкасской области (Украина). Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, политолог (1993).

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом газеты «Ленинская смена» (1983-1988); редактор отдела, заместитель главного редактора республиканского молодежного общественно-политического, литературно-художественного журнала «Арай-Заря» (1987-1991); заместитель главного редактора вестника ЦК КП Казахстана «Сухбат-Позиция» (1991); обозреватель межгосударственной газеты «АЗиЯ» (1992-1994); заведующий отделом (1994), первый заместитель главного редактора (1998), вице-президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2002-2007); президент АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2007-2011); заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2011-2014); председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2014-2016); заместитель председателя правления АО «РГ «Казахстанская правда» (09.2016-12.2016), директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан (2016-2019).

Награжден орденом «Құрмет» (1999); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Астананың 10 жылдығы» (2008); лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ (2002).

назад (1973) родилась- член Конституционного совета Республики Казахстан.

Родилась в Республике Монголия. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юриспруденция (1996, 1998).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры юридического факультета Карагандинского государственного университета (1996-1998); доцент кафедры теории и истории государства и права в Казахском гуманитарно-юридическом университете (2004-2009); заведующая кафедрой теории и истории государства и права зарубежных стран КазГЮУ (2009-2010); директор Высшей школы права университета КазГЮУ (2011-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл», «15 лет КАЗГЮУ»; Почетными грамотами министра образования и науки Республики Казахстан (2001, 2009), акимов гг. Караганды и Астана (2002, 2010). Победитель в номинации «Лучший доцент года» по группе специальностей «Право» Республиканской учебно-методической секции при Министерстве образования и науки Республики Казахстан (2010).