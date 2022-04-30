Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    30 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    30 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день скульптуры

    Ежегодный праздник был учрежден Международным центром скульптуры (International Sculpture Center) в 2015 году. Его задача - популяризовать скульптуру как вид искусства и помочь людям как можно больше узнать о знаменитых скульптурных шедеврах.

    Международный день ветеринарного врача

    Отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля, учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения.

    Международный день джаза

    Впервые прошел в 2012 году. О введении новой даты в календарь Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. В качестве основной цели этого праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

    СОБЫТИЯ

    В 1945 году лейтенант Рахымжан Кошкарбаев и красноармеец Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом. Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года. Подтверждающий этот факт документ в Алматы передал в дар Центральному музею кандидат исторических наук Булат Асанов.

    В 2012 году таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов запатентовал новую командную игру «Ордабасы». Суть игры заключается в том, что две команды, в которых как минимум по четыре человека, борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств. В процессе игры у спортсменов вырабатываются чувство взаимоподдержки, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях, чувство патриотизма и ответственности. Издана книга «Ордабасы», в которой описываются правила этой игры.

    В 2013 году в Астане состоялось торжественное вручение сертификата об аккредитации в Международной объединенной комиссии Joint Commission International (JCI) Республиканскому научному центру нейрохирургии. Аккредитация JCI является «золотым стандартом», самым престижным и объективным признанием качества и безопасности услуг в медицинских организациях.

    Стандарта JCI до сегодняшнего дня удостоены всего 3 клиники на пространстве СНГ, из которых две - казахстанские. Данный показатель говорит о том, что эти клиники работают по высоким международным стандартам безопасности, качества лечения и признаны в США. Подобных клиник в мире всего около 450, они находятся в 90 странах.

    В 2013 году на ежегодном «Австрийском фотографическом суперкруизе» работа «Дорога номадов» алматинки Ольги Коренчук была удостоена золотой медали в разделе «Специальные темы». Ее работы демонстрировались на 120 международных выставках, отмечены дипломами в Аргентине, США, Пакистане. На её счету 33 персональные выставки в Казахстане, Румынии, Эстонии, Литве. Международная федерация фотографического искусства в 2006 году присвоила Ольге почетное звание «Excellence FIAP».

    В 2014 году в венгерском городе Секешфехервар в Университете прикладных наук имени Яноша Кодолани состоялась торжественная церемония открытия почетной кафедры «Казахстанский путь и Н.А. Назарбаев».

    Открытие подобного научно-образовательного центра в стенах одного из ведущих вузов Венгрии даст возможность студентам и преподавателям больше узнать о современном Казахстане, специфике и перспективах его развития, истории и культуре казахского народа, деятельности Президента РК Нурсултана Назарбаева, а также придаст дополнительный импульс совместным научно-исследовательским проектам.

    В 2014 году в 7 часов 35 минут по времени Астаны с космодрома Куру (французская Гвиана) был запущен первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) - KazEOSat-1.

    KazEOSat-1 снимает земную поверхность из космоса в интересах государственных структур Казахстана, а также для продажи снимков другим странам. Данный аппарат обладает пространственным разрешением - 1 метр на пиксель, который был специально разработан для Республики Казахстан французским аэрокосмическим концерном Airbus Defence and Space. Свой первый снимок казахстанский спутник сделал над территорией столицы.

    В 2015 году в целях реализации институциональных реформ, дальнейшей модернизации казахстанского общества и государства при Президенте Республики Казахстан была образована Национальная комиссия по модернизации.

    Миссия Национальной комиссии при Президенте РК - управление поэтапной реализацией пяти реформ и координация действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества. При ней действует международный консультативный совет в составе авторитетных казахстанских и иностранных экспертов.

    В 2017 году документы опального в годы репрессий поэта и драматурга переданы в посвященный его жизни и творчеству литературно-мемориальный музей имени Ильяса Жансугурова, который действует в Талдыкоргане.

    Представитель казахской интеллигенции Ильяс Жансугуров известен как поэт, драматург, прозаик, фельетонист, сатирик, журналист и переводчик, внесший значительный вклад в развитие национальной поэтической культуры казахского народа. В 30-е годы прошлого столетия Ильяс Жансугуров по политическим мотивам подвергся репрессиям - в августе 1937 года был арестован и по приговору «тройки» в феврале 1938 года расстрелян.

    В 2018 году школьник из Казахстана Динмухаммед Тулендинов стал чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет. Событие являлось поистине историческим, так как до этого дня в указанной возрастной категории среди мальчиков чемпионов мира не было.

    В 2018 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках международного форума «Возрождение самобытности и культурного наследия: тюркский язык из прошлого в будущее» была презентована книга о выдающемся казахском поэте и писателе Магжане Жумабаеве.

    На мероприятии, организованном Международной тюркской академией, профессор Университет штата Мичиган Тимур Кожаоглу представил свою книгу «Магжан - поэт пламени, свободы и любви», в которой рассказывается о жизни и творчестве Магжана Жумабаева, а также представлен перевод его 16 стихов с казахского на английский язык.

    В 2019 году в Нур-Султане открылось Посольство Хорватии, которое стало уже 70 представительством иностранного государства в Казахстане. Чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Республике Казахстан является Рефик Шабанович.

    В 2021 году Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева открыл лабораторию свободного творчества «QALLEKI».

    Особенность творческой лаборатории заключается в том, что артисты ставят только те спектакли, которые приходятся по душе зрителям. На этой площадке планируется инсценировка экспериментальных спектаклей, проведение мастер-классов с зарубежными специалистами, встречи с писателями-драматургами.

    Первый спектакль лаборатории открылся с пьесы Оралхана Бокей «Мне не спится». Режиссером выступил актер театра Базил Султангазы. Творческий состав представлен полностью из молодых артистов.

    В 2021 году победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамир Нуркежанов на базе своей частной робототехнической школы совместно со своими учениками придумал уникальную технологию, облегчающую жизнь незрячих людей, которым приходится передвигаться с помощью трости. Технологию они назвали «браслет-помощник».

    «Наше устройство на расстоянии 3 метров дает сигнал о возможных препятствиях на дороге. Как только ты приближаешься к нему, усиливается звук сигнала. Один незрячий уже испытал на себе технологию. Он ответил, что очень удобно передвигаться по городу», - сообщил Дамир Нукежанов.

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске