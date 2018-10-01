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30,5% молодых казахстанцев не могут трудоустроиться по специальности - соцопрос

11 Октября 2018 15:51 108
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30,5% молодых казахстанцев не могут трудоустроиться по специальности - соцопрос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно полученным данным научно-исследовательского центра «Молодежь» порядка 30,5% казахстанской молодежи испытывают трудности с трудоустройством по специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на НИЦ.

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В НИЦ «Молодежь» отметили, что 29,9 % опрошенных молодых людей убеждены, что поиск новой работы - это большая проблема для молодого человека, в лучшем случае работу можно найти в течение полугода.

«Порядка 42,2 % молодых людей испытывают серьезные проблемы на рынке труда. При этом, 30,5 % молодежи сталкиваются с трудностями при трудоустройстве по своей специальности и подтверждают высокую актуальность для казахстанской молодежи проблемы так называемой «дипломированной безработицы», - сообщили в НИЦ.

Между тем, в ходе опроса стало известно, что каждый одиннадцатый опрошенный молодой человек не испытывает никаких проблем с поиском работы.

По данным Центра, чаще всего сталкивается с проблемами трудоустройства молодежь в возрасте от 24 до 28 лет.

«Не было замечено какой-то значимой зависимости между представлением молодежи о собственной уязвимости на рынке труда и другими социально-демографическими характеристиками - полом, местом проживания, уровнем дохода и прочее», - добавили в сообщении.

Отметим, раннее директор научно-исследовательского центра «Молодежь», кандидат политических наук Талгат Калиев указал на ряд проблемных вопросов, касающихся трудоустройства казахстанской молодежи. По его словам, на сегодняшний день молодежь не проявляет желания работать.

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Ключевые слова: общество,
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Автор:

Камила Амирова

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