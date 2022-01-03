3 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1900-1974) родился- видный ученый, доктор медицинских наук, профессор, один из основателей в республике травматологии-ортопедии.

Уроженец Днепропетровской области (Украина). Окончил Томский государственный университет.

С 1958 года проживал в Казахстане. Работал заведующим кафедрой Алматинского государственного медицинского института, главным травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения Казахской ССР. В 1964-1974 годы - заведующий кафедры травматологии и ортопедии, научный консультант Алматинского института усовершенствования врачей. Основные научные труды были направлены на изучение проблем костной пластики.

назад (1963) родился- заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт (1985); Высшие курсы МВД СССР (1990); Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2008).

Трудовая деятельность: мастер спецуправления № 93 г. Токмака Киргизской ССР, инженер в государственном проектном институте «Южгорсельпроект» г. Шымкента (с 1985 года); оперуполномоченный уголовного розыска Абайского РОВД Чимкентской области (с 1990 года); инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в ДВД Южно-Казахстанской области и центральном аппарате МВД; руководил юридической службой МВД, а также инспекцией по личному составу (2005-2006); заместитель начальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (2006-2008); инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом правоохранительной системы администрации Президента РК (2008-2016); заведующий отделом правоохранительной системы администрации Президента Республики Казахстан (2016-2019); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2019-2021)

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012), 5 юбилейными медалями.

назад (1965) родился- заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Казалинске Кызылординской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет, лечебное дело (1988); Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, правоведение (2000).

Трудовая деятельность: врач-хирург, г. Кызылорда (1988-1992); служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2016-2018); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Мінсіз қызмет үшін» 3-й ст. (2003), «Мінсіз қызмет үшін» 2-й ст. (2007), «Жауыпгерлік ерлігі үшін» (2009), юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); Почетной грамотой Республики Казахстан (2001). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2010).