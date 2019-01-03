3 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



ИМЕНА

119 лет назад (1900-1974) родился ЭДЕЛЬШТЕЙН Григорий Львович - видный ученый, доктор медицинских наук, профессор, один из основателей в республике травматологии-ортопедии.

Уроженец Днепропетровской области (Украина). Окончил Томский государственный университет. С 1958 года проживал в Казахстане. Работал заведующим кафедрой Алматинского государственного медицинского института, главным травматологом-ортопедом Министерства здравоохранения Казахской ССР. В 1964-1974 годы - заведующий кафедры травматологии и ортопедии, научный консультант Алматинского института усовершенствования врачей.

Основные научные труды направлены на изучение проблем костной пластики.

55 лет назад (1963) родился КАЛАЙЧИДИ Алексей Дмитриевич - заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан.

Окончил Фрунзенский политехнический институт (1985); Высшие курсы МВД СССР (1990); Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2008).

Трудовая деятельность: мастер спецуправления №93 г. Токмака Киргизской ССР, инженер в государственном проектном институте «Южгорсельпроект» г. Шымкента (с 1985 года); оперуполномоченный уголовного розыска Абайского РОВД Чимкентской области (с 1990 года); инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в ДВД Южно-Казахстанской области и центральном аппарате МВД; руководил юридической службой МВД, а также инспекцией по личному составу (2005-2006); заместитель начальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (2006-2008); инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2008-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012), 5 юбилейными медалями.

54 года назад (1965) родился АЗИЛЬХАНОВ Марат Алмасович - ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Казалинске Кызылординской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет, лечебное дело (1988); Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, правоведение (2000).

Трудовая деятельность: врач-хирург, г. Кызылорда (1988-1992); служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Мінсіз қызмет үшін» 3 степени (2003), «Мінсіз қызмет үшін» 2 степени (2007), «Жауыпгерлік ерлігі үшін» (2009), юбилейными медалями «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); Почетной грамотой Республики Казахстан (2001). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2010).

49 лет назад (1970) родилась ШАТОХИНА Татьяна Николаевна - аким района имени Казыбек би г. Караганды.

Родилась в г. Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, химик (1993); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, государственное управление (1997).

Трудовой стаж: лаборант кафедры психологии Карагандинского педагогического института (1987-1990); специалист-идеолог, специалист по социальной защите, главный специалист по внутренней политике, заместитель председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи этого же района, заведующая отделами социальной сферы и общественно-политической работы аппаратов акимов Ленинского и Советского районов (1990-2002); старший преподаватель, проректор-заведующая кафедрой управления государственной службой областного института повышения квалификации и переподготовки государственных служащих и работников образования области (2002-2005); директор КГКП «Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» (2005-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

Награждена Почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана (2013).