3 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».



СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, принят Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и КНР.

В 1996 году госавтоинспекция Республики Казахстан переименована в дорожную полицию. Первостепенной задачей современных дорожных полицейских являются охрана общественного порядка, борьба с преступностью, защита граждан от преступных посягательств на дорогах наряду с обеспечением безопасности дорожного движения.

В 2005 году в Павлодаре состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Махмету Каирбаеву.

М. Каирбаев (1925-1996) с 1943 года командовал полком, батареей на Калининском и Белорусском фронтах. В годы войны дважды награжден орденом Отечественной войны, орденом Александра Невского, медалями. В 1944 году за бой под Шауляем 19-летний казахстанец стал Героем Советского Союза.

В 2007 году в Париже на французском языке вышла книга «Белая аруана» известного казахского писателя, лауреата международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова. Предисловие к изданию написал видный литературный критик Альбер Фишлер. Перевод осуществил известный французский переводчик Анри Авриль.

В 2008 году в Варшаве впервые выпущен уникальный компакт-диск, открывающий широкой общественности и, прежде всего, молодому поколению поляков красочную, иллюстрированную книгу о центральноазиатском барсе - Казахстане.

Первая презентация, содержащаяся на диске, символично называется «Moj Kazachstan» («Мой Казахстан») и содержит 142 слайда иллюстрированной информации о культурном наследии РК, с красочными фотографиями исторических памятников, известных деятелей литературы и музыки, костюмами 130 национальностей Казахстана, международных встреч Президента РК Н. Назарбаева и руководства республики, столицы Астаны и мегаполиса Алматы.

Вторая презентация «Inwestycje w Republice Kazachstanu» (Инвестиции в Казахстан) содержит 22 насыщенных информационных слайда, рассказывающих об экономической политике, состоянии экономики, инвестиционных приоритетах и инновационных проектах РК.

В 2018 году в районном центре Атырауской области открыли памятник знаменитому земляку - народному батыру Махамбету Утемисову.

Памятник установлен на центральной площади села Махамбет, названного в честь батыра. Общая высота монумента - 10 метров 80 см. Скульптура выполнена из бронзы, ее вес составляет 5 тонн. Постамент изготовлен из железобетона и облицован гранитом.