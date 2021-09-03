3 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1929-2020) родился- государственный и общественный деятель, ученый, писатель, педагог, журналист, издатель, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в ауле Аршалы Уланского района Восточно-Казахстанской области. После окончания средней школы в г. Усть-Каменогорске поступил на отделение журналистики филологического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

В 1951-1959 годах - журналист, завотделом пропаганды марксистско-ленинской теории, иногда по совместительству исполняющий обязанности заведующего отделом партийной жизни редакции областной газеты «Коммунизм туы» (по другим данным, «Алтай большевигі»). Член Союза журналистов СССР.

В 1959 году по конкурсу был зачислен старшим преподавателем факультета журналистики КазГУ им. С.М. Кирова, в 1963 году - аспирант кафедры теории литературы Академии общественных наук при ЦК КПСС, которую закончил по специальности «литературоведение» в 1966 году, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Казахский роман и современность». Работал доцентом кафедры по истории казахской литературы филологического факультета КазГУ. В 1967-1971 гг. - на партийной работе в ЦК Компартии Казахстана. В 1971-1986 годах - председатель Государственного комитета Совета Министров республики по печати (Госкомиздат). В 1986-88 годах - директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова, в 1988-1996 годах там же заведующий отделом русской литературы, старший научный сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова.

Его труды посвящены истории казахской литературы, истории и теории казахского романа, проблемам магжановедения, книговедения и журналистики. Он плодотворно трудился и на ниве художественной литературы, создав ряд рассказов и эссе, повестей и роман.

назад (1939-1991) родился- ученый-археолог, кипчаковед, лауреат премии Академии наук Казахстана имени Ш. Уалиханова.

Уроженец г. Алматы. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовая деятельность: работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР; руководил комплексной археологической экспедицией, занимавшейся исследованием Южного и Центрального Казахстана; возглавил впервые организованную в истории казахстанской археологии международную археолого-этнографическую казахско-американскую экспедицию.

Автор свыше 100 работ, посвященных проблемам отечественной истории, археологии, культуры средневекового периода Казахстана. В труде «Кипчаки в средневековом периоде Казахстана» он показал общественное построение кипчакского сообщества, органы его управления, виды хозяйствования.

Трагически погиб при проведении археологических раскопок в городе Таразе. Именем С. Акынжанова назван участок Великого Шелкового пути от Кулана до Тараза.

назад (1948-2014) родился- лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, доктор физико-математических наук, академик МИА, член-корреспондент НАН РК.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, прикладная математика (1972).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант, старший инженер, младший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск) (с 1972 года); старший преподаватель, доцент, профессор КазГУ имени С.М. Кирова (КазНУ имени аль-Фараби) (с 1983 года); заместитель декана по учебной работе факультета механики и прикладной математики КазГУ имени С.М. Кирова (1984-1989); директор Научно-исследовательского института математики и механики при КазНУ имени аль-Фараби (с 1994 года); декан механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби (с 1996 года); директор ДГП «НИИ математики и механики» КазНУ имени аль-Фараби.

Награжден нагрудным знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2001).

назад (1960) родился- писатель, композитор, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Чимкентский педагогический институт имени М.О. Ауэзова, учитель общественных дисциплин и физики (1983); Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (1998).

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1981, 1983-1990); собкор газеты «Лениншіл жас», заместитель пресс-секретаря председателя Чимкентского облсовета, пресс-секретарь главы Чимкентской областной администрации (1990-1992); инструктор Бугунского райкома партии (1990); заведующий Ордабасынским районым отделом народного образования (1992-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (1996-1999); государственный инспектор организационно-контрольного отдела администрации Президента Республики Казахстан (1999-2004); консультант центрального аппарата партии «Отан» (Отчизна) (2004); главный инспектор представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, заместитель заведующего секретариатом председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 2004 года).

назад (1961) родилсячлен Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года); проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (с 2020 года).

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР (1984); адъюнктуру Московской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1990).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола, преподаватель, старший преподаватель, доцент, начальник отдела Карагандинской высшей школы (1984-1996); старший инспектор по особым поручениям Государственного следственного комитета РК (1996-1997); заместитель начальника по научной работе Карагандинской высшей школы (1997-1999); начальник управления учебных заведений Комитета национальной безопасности РК (1999-2000); советник председателя Мажилиса Парламента РК (2000-2003); проректор, первый проректор, вице-президент Казахского гуманитарно-юридического университета (2003-2007); председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК (2007-2010); управляющий директор - член правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» (2010-2011); ректор университета «Астана» (2011-2012); декан юридического факультета, проректор по учебной работе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2013-2015); первый проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2015-2016); заместитель, исполняющий обязанности председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (07.2017-11.2017); председатель Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2017-2018); управляющий директор НАО «Фонд «Отандастар» (2019-2020).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2007), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), памятной медалью «Астана» (2006); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан», «За заслуги в развитии науки РК», «Ы. Алтынсарина» и др.

назад (1962) родился- председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова.

Родился в Кызылординской области. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, хирург (1986); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2006).

Трудовая деятельность: врач-хирург Кызылординской областной больницы (1986-1990); научный сотрудник Научного центра хирургии (НЦХ) имени А. Сызганова (1990-2000); директор департамента здравоохранения Южно-Казахстанской области (2000-2003); директор НЦХ имени А. Сызганова (2003-2007); заведующий отделением хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы центра (2007-2008); начальник Кызылординского областного управления здравоохранения (2008-2011); председатель Совета директоров АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» (2011-2012); главный врач городской клинической больницы №7 управления здравоохранения г. Алматы (2012-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2006), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астанаға 10 жыл» (2008).

назад (1984) родился- заместитель генерального директора холдинга «NUR Media».

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, бакалавриат, магистратура, по специальности «Политология»; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика».

Трудовая деятельность: работа в администрации Президента РК; директор департамента информационной и рекламной политики холдинга «NUR Media» (2017-2018); директор департамента информационной работы холдинга «NUR Media» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014), юбилейными медалями; почетными грамотами, благодарственными письмами Главы государства, председателей Сената и Мажилиса Парламента, партии «Nur Otan».

назад (1986) родился- казахстанский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, призер Олимпийских игр (Лондон, 2012), чемпион и призер международных турниров.

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Четырехкратный чемпион Республики Казахстан, обладатель Кубка Республики Казахстан (2011), призер международных турниров.