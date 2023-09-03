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    3 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    3 Сентября 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников нефтегазового комплекса

    Отмечается в Казахстане в первое воскресенье сентября. Он ведет свою историю с советских времен, а в независимом Казахстане официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году указом Президента Казахстана. Праздник, посвященный всем труженикам нефтяной и газовой индустрии, в этот же день отмечают Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова и Россия.

    СОБЫТИЯ

    В 1998 году Президент Республики Казахстан подписал Указ «О переименовании Каскеленского района Алматинской области в Карасайский район Алматинской области».

    В 2009 году Щучинский район Акмолинской области был переименован в Бурабайский район.

    В 2010 году телеканал «Евроспорт» запустил телепроект «Юные надежды» о молодых казахстанских спортсменах, подающих надежду в различных видах спорта. Задача - показать спортивный потенциал Казахстана, а также при помощи циклов этих передач рассказать о культуре и ценностях Казахстана.

    В цикле фильмов молодые спортсмены рассказывают о своих достижениях, о том, кто для них является авторитетом в мире спорта, о чем мечтают и каким видят свое будущее.

    В 2012 году на курорте Ессентуки кавказских минеральных вод распахнул свои двери реконструированный и полностью обновленный санаторий «Казахстан».

    Санаторий «Казахстан» сегодня - это высококлассный комплекс, модернизированный по последнему слову медицинской техники, который имеет все атрибуты для комфортабельного пребывания отдыхающих на уровне лучших отелей.

    Комплекс расположен в курортной зоне Ессентуков, в 10 минутах ходьбы от минеральных источников «Ессентуки-4», «Ессентуки-17».

    В 2013 году к столетию народного художника Казахстана Аубакира Исмаилова вышла в свет книга-альбом «Мир красками кочевников» на трех языках (казахский, русский и английский). Подготовлен документальный фильм, который снимался при координации семьи художника, с привлечением российских экспертов. 30-минутная картина рассказывает о судьбе Аубакира Исмаилова, его творческом пути, увиденных глазами соратников художника и экспертов в сфере культуры.

    В 2021 году в Костанае состоялось открытие мемориальной доски писателю-журналисту Абильфаизу Идрисову, внесшему неоценимый вклад в развитие отечественной журналистики. Как ученый он не только читал лекции, но и писал учебные пособия и учебники, не имеющие аналогов в этой области.

    А. Идрисов написал и издал около 20 методических пособий и учебников, связанных с навыками оформления газет, полиграфического дела, обработки и редактирования статей.

    В 2021 году в прокат в Турции вышел художественный фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм». Показ состоялся в более чем 200 кинотеатрах по всей стране.

    Права на показ картины о царице великой степи также приобрели дистрибьюторы из Америки, Великобритании, Италии, Испании, Японии, Ближнего Востока, Южной Кореи, СНГ, Сингапура, Румынии и Франции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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