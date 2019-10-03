3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1900-1940) родился- акын, певец, артист, домбрист, композитор, один из первых профессиональных казахских актёров.

Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский институт просвещения в городе Оренбурге, Казахский педагогический институт им. Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет им. Абая).

Талант поэтической импровизации, певческие способности и мастерская игра на домбре принесли ему известность ещё в юности. В 1919-1920 годы одержал победу в айтысе с такими известными поэтами, как Багит и Кудайберген. В тоже время проходил обучение на рабочем факультете, занимался в драматическом кружке. Начал печататься с 1924 года. В 1926 году в Кызылорде открылся первый Казахский национальный театр, он стал его актёром. Сыграл главные роли в постановках М. Ауэова «Еңлік - Кебек», «Байбише и токал». Многие песни, популярные в народе, были переписаны и исполнялись им. Автор эпических произведений и поэм: «Алтай аясында», «Кавказ», «Неге Алатау шаттанды», «Ұлы құрылыс», «Он бір күн, он бір түн», «Құралай сұлу», «Қойшының ертегісі».

Награждён орденом Красного Знамени, медалями.

В честь 80-летия со дня рождения Байзакова совхоз «Беловодский» был переименован в совхоз имени Исы Байзакова. В Иртышском районе на фасаде Дворца культуры был установлен бюст акына, в его честь названа одна из улиц районного центра.





(1941-2012) родился- писатель, переводчик.

Родился в г. Алма-Ата. Его детство было наполнено почти сиротским одиночеством: мать умерла, отца он видел крайне редко, потому как тот воевал, затем преподавал в военных академиях России, Кубы. Бахытжан успешно окончил среднюю школу № 10 и педагогический институт, факультет иностранных языков. В разные годы работал в редакции районной газеты Жуалинского района Жамбылской области, переводчиком в Жамбылской областной газете и литсотрудником газеты «Ленинская смена».

Творческий путь начал с литературного перевода. В разные годы перевел на русский язык произведения известных отечественных писателей: Шерхана Муртазы, Жайсанбека Молдагалиева, Оралхана Бокеева, Кемела Токаева, Калдарбека Найманбаева, Бека Тогуспаева, Мади Аймбетова, Какимжана Казыбаева, Шаима Шаваева и др.

Его авторству принадлежат роман «Когда ты рядом», трилогия «Восхождение к отцу», «Сыновья великого волка», «Сердце волка», «Преломление света», «Предание князей времени», «Явление синего таутеке», «След птицы в небе» и другие. Его прозу отличает поиск нравственных основ бытия, духовного начала в судьбе человека.

Бахытжан Момышулы не раз избирался членом правления Союза писателей Казахстана. За значительный вклад в развитие казахской культуры и литературы награжден несколькими правительственными медалями и орденом «Құрмет», является лауреатом специальной премии Союза писателей Казахстана.





назад (1958) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родилась в Алма-Атинской области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист-правовед (1981).

Трудовая деятельность: лаборант СПТУ (1975-1976); юрисконсульт Джамбулского областного стройбанка (1981-1982); юрист Джамбулского горисполкома (1982-1986); инспектор, заведующая отделом управления по учету и распределению жилой площади Алматинского горисполкома (1986-1992); заведующая юридическим отделом аппарата главы Алматинской городской администрации (1992-1994); заместитель председателя комитета Верховного Совета Республики Казахстан по экономической реформе (1994-1995); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1995-1996); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1996-2005); министр юстиции Республики Казахстан (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2012-2016); уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (2016-2018).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2001); медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).





назад (1971) родился- председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Родился в г Караганда. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (бывший Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина), информационно-измерительная техника (1994); Государственный университет Lova State University (США), управление информационными системами и финансы (1999).

Трудовая деятельность: инженер, менеджер по продажам, менеджер по развитию бизнеса в компании «Asea Brown Boveri (ABB)» (1994-1997); консультант по продажам в компании «Oracle Центральная Азия» (1999-2000); старший консультант, менеджер департамента управленческого консультирования компании «Делойт и Туш» (2000-2002); управляющий директор - региональный менеджер по Центральной Азии и Кавказу компании «Epicor/Scala» (2002-2006); генеральный директор республиканского государственного предприятия «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан (2006-2007); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2007-2010); управляющий директор АО «Казахтелеком»: по корпоративным продажам, по системной интеграции IТ-проектов (2010-2018).

На занимаемой должности - с ноября 2018 года.





назад (1974) родился- первый заместитель прокурора Костанайской области.

Родился в Южно-Казахстанскойя области. Окончил Международный казахско-турецкий университет, правоведение (1996).

Трудовая деятельность: заместитель прокурора Тюлкубасского района; заместитель начальника управления прокуратуры Южно-Казахстанской области; помощник, старший помощник прокурора Южно-Казахстанской области; прокурор Отырарского района Южно-Казахстанской области; прокурор Енбекшинского района г. Шымкент (2012-2017); заместитель прокурора Костанайской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1978) родилась- генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Родилась в г. Есиль Тургайской области. Окончила Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, журналист (1999).

Трудовая деятельность: политический обозреватель АО «Коммерческий телевизионный канал», заместитель директора дирекции информационно-аналитических программ, главный редактор русской редакции ТОО «Казахстан - ТРЦ Астана» (1999-2007); советник председателя Сената Парламента РК (2007-2008); руководитель пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан (2008-2012); руководитель пресс-службы, пресс-секретарь Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2014); руководитель департамента по работе со СМИ Министерства обороны Республики Казахстан (04.2014-11.2014); директор департамента по связям с общественностью АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2014-2016); советник первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2016-2019); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.





назад (1980) родился- секретарь Высшего судебного совета Республики Казахстан - руководитель аппарата Высшего судебного совета.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию (г. Екатеринбург), юриспруденция (2002).

Трудовая деятельность: сотрудник Института законодательства Республики Казахстан (с 2002 года); ведущий специалист Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции (2003-2004); ведущий специалист департамента подзаконных актов Министерства юстиции (2004); старший, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аппарата Верховного суда (2004-2009); инспектор государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2009-2011); заведующий сектором государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (с 2011 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2014).





назад (1981) родился- вице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева; Институт управления г. Астана.

Трудовая деятельность: ведущий специалист РГП «Центр информатизации финансовых систем» (2001-2003); руководитель проектов в рамках реализации государственной программы формирования «Электронного Правительства» в АО «Национальные информационные технологии» (25003-2008); работа в АО «Казахтелеком» (2008-2011); заместитель председателя правления в АО «Национальные информационные технологии», председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2011-2014); заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (04.2014-08.2014); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2014-2016); главный директор по трансформации и кадровой политике АО «НАК «Казатомпром» (2016-2017); председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2017-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.