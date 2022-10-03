3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День сотрудничества тюркских государств

Отмечается с 2011 года. Тюркский совет, Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в городе Нахичевани в Азербайджане. Членами Тюркского совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В 2019 году Узбекистан официально присоединился к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В качестве наблюдателя вошел Туркменистан.

Всемирный день архитектуры

Учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 году. В качестве даты праздника был выбран первый понедельник июля. Однако в 1996 году проходила 20-я Генеральная ассамблея МСА, на которой было принято решение перенести праздник на первый понедельник октября в честь Всемирного дня Хабитат, отмечаемого в системе международных дней ООН. Празднуют его не только дипломированные архитекторы, но и все ценители архитектурных шедевров.

Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища (места жительства)

Установленный ООН в 1985 году праздник отмечается ежегодно в первый понедельник октября. Основная идея заключается в том, чтобы задуматься о состоянии наших городов и основном всеобщем праве на адекватное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека.

Международный день врача

Учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и неправительственной международной организации «Врачи без границ», отмечают в первый понедельник октября. Он считается днем солидарности врачей всего мира.

Основная задача Международного дня врача - напомнить о том, что люди, в качестве своей профессии выбравшие спасение здоровья и жизней людей, не должны делать различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а также отдать должное представителям одной из самых гуманных в мире профессий.

СОБЫТИЯ

В 1883 году была учреждена Семипалатинская универсальная библиотека им. Абая. Она была открыта по инициативе революционеров-демократов, сосланных в Семипалатинск царским правительством за участие в революционных кружках. Книжный фонд библиотеки состоял всего из тысячи экземпляров печатных изданий. Библиотека была центром семипалатинской интеллигенции, постоянными читателями ее были Е. Михаэлис, Н. Долгополов, А. Кунанбаев.

В 1946 году в Усть-Каменогорске была сдана в эксплуатацию первая очередь полуавтоматической телефонной станции на 600 абонентов.

В 2009 году Президентом РК Н. Назарбаевым на IX Саммите тюркоязычных государств, прошедшем в азербайджанском городе Нахичевани, внесено предложение о создании международного научного центра по изучению прошлого, сегодняшнего и будущего тюркского мира. Правительство Республики Казахстан постановлением создало некоммерческое акционерное общество «Тюркская академия».

Основным содержанием деятельности академии является научно-музейная и библиотечная работа, оказание помощи в продвижении результатов научных исследований в тюркологии.

В 2012 году вышел в свет фотоальбом «Алашорда», в котором представлены фотоматериалы, касающиеся формирования движения «Алаш», создания автономии «Алаш» и массовых репрессий в советский период. Вошедшие в сборник фотографии получены из архивов, рукописей и личных фондов потомков деятелей «Алаш» и ученых - Гульнары Мыржакыпкызы, Даулета Тынышбаева, Рустема Биримжанова, Сырыма Букейханова, а также фотодокументы, найденные в зарубежных архивах, которые публикуются впервые.

В 2012 году был опубликован документальный сборник «Ілияс Омаров: хаттар арқалаған сырлар. Из переписки Ильяса Омарова».

Книга состоит из 500 страниц на казахском и русском языках, включает 295 писем Ильяса Омарова и к нему за 1942-1970 годы. География и адресаты переписки поражают: Ильяс Омаров находился в переписке как со всемирно известными писателями, режиссерами, учеными Советского Союза, элитой Казахстана, так и простыми тружениками, детьми.

В 2013 году состоялась презентация сборника стихов казахского классика Магжана Жумабаева, переведенных на татарский язык. Издание выпущено Союзом писателей Татарстана в Казани весной 2013 года. В него вошли переводы известного татарского поэта, заслуженного деятеля Республики Татарстан Радифа Гаташа, а также поэтов Нури Арсланова, Мудариса Агляма и Флеры Тархановой.

Презентация книги в Астане приурочена к 120-летию со дня рождения Магжана Жумабаева. В 1929 году по ложному обвинению его осудили на 10 лет лишения свободы, М. Жумабаев отбывал наказание на Севере, затем в 1935 году, благодаря ходатайству Максима Горького, был освобожден досрочно. Однако пребывание на свободе длилось недолго. Проработав учителем русского языка и литературы в средней школе, М. Жумабаев по приглашению Сакена Сейфуллина прибыл в Алма-Ату. 30 декабря 1937 года по злостному навету поэт вновь подвергся аресту. В ежовских застенках 19 марта 1938 года М. Жумабаев был расстрелян.

В 2016 году в госкорпорации «Правительство для граждан» создали единый гербарный фонд, в который вошло около трех тысяч видов растений Казахстана. На сегодняшний день единый гербарный фонд госкорпорации «Правительство для граждан» является вторым по многообразию и значимости гербарием в Республике Казахстан. Он содержит около трех тысяч видов растений флоры Казахстана, относящихся к 100 семействам, и более десяти тысяч листов.

В 2018 году имея практический опыт педагогической работы на всех этапах образовательной системы, высокий профессиональный уровень и огромное желание оказать помощь в обеспечении конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке образовательных услуг было создано Независимое национальное экспертное сообщество.

В 2020 году состоялось торжественное открытие памятной доски Хиуаз Доспановой на фасаде международного аэропорта Атырау, носящего имя прославленной летчицы.

В годы Великой Отечественной войны она воевала в легендарной эскадрилье «Ночные ведьмы».

В 2021 году казахстанская вакцина QazVac получила сертификат соответствия общим требованиям Халал. Вакцина сертифицирована по общим требованиям Халал к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.