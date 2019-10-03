3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День сотрудничества тюркских государств

Отмечается с 3 октября 2011 года. Тюркский совет, Совет сотрудничества тюркоязычных государств - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в городе Нахичевани в Азербайджане. Членами Тюркского совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция. В качестве наблюдателя вошел Туркменистан. Узбекистан развивает сотрудничество со странами Совета тюркоязычных государств.

СОБЫТИЯ

В 1883 году была образована Семипалатинская универсальная библиотека им. Абая. Она была открыта по инициативе революционеров-демократов, сосланных в Семипалатинск царским правительством за участие в революционных кружках. Книжный фонд библиотеки состоял всего из тысячи экземпляров печатных изданий. Библиотека была центром семипалатинской интеллигенции, постоянными читателями ее были Е. Михаэлис, Н. Долгополов, А. Кунанбаев.

В 1946 году в Усть-Каменогорске была сдана в эксплуатацию первая очередь полуавтоматической телефонной станции на 600 абонентов.

В 2009 году Президентом РК Н. Назарбаевым на IX Саммите тюркоязычных государств, прошедшем в азербайджанском городе Нахичевани, внесено предложение о создании международного научного центра по изучению прошлого, сегодняшнего и будущего тюркского мира. Правительство Республики Казахстан постановлением создало некоммерческое акционерное общество «Тюркская академия».

Основным содержанием деятельности академии является научно-музейная и библиотечная работа, оказание помощи в продвижении результатов научных исследований в тюркологии.

В 2011 году фильм «Рывок» режиссера Канагата Мустафина производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова занял третье место в номинации «Лучший художественный фильм о спорте» на VIII международном фестивале спортивных фильмов «Атлант».

В 2012 году вышел в свет фотоальбом «Алашорда», в котором представлены фотоматериалы, касающиеся формирования движения «Алаш», создания автономии «Алаш» и массовых репрессий в советский период. Вошедшие в сборник фотографии получены из архивов, рукописей и личных фондов потомков деятелей «Алаш» и ученых - Гульнары Мыржакыпкызы, Даулета Тынышбаева, Рустема Биримжанова, Сырыма Букейханова, а также фотодокументы, найденные в зарубежных архивах, которые публикуются впервые.

В 2013 году в Таразе возвели памятник Толе би. Пятиметровая бронзовая скульптура на пятиметровом гранитном постаменте появилась на одном из центральных проспектов, носящем имя Толе би. Авторами этого проекта являются известные художники и скульпторы Аманат Назаркулов и Тимур Ермеков. Их авторские права на проект памятника Толе би зарегистрированы. Толе би (Толе-бий) Алибекулы (1663, урочище Жайсан, современная Жамбылская область - 1756, Акбурхан-орда, современный Толебийский район Южно-Казахстанской области) – великий казахский бий, бий Старшего жуза, общественный деятель.

Толе би является одним из соавторов свода законов Тауке-хана «Жеты Жаргы» вместе с Казыбек би (Средний жуз) и Айтеке би (Младший жуз). После «лет великого бедствия» авторитет Толе би поднялся благодаря его призыву к народу взяться за земледелие, перейти к оседлости, учиться хорошим примерам у соседних народов.

В 2013 году состоялась презентация сборника стихов казахского классика Магжана Жумабаева, переведенных на татарский язык. Издание выпущено Союзом писателей Татарстана в Казани весной 2013 года. В него вошли переводы известного татарского поэта, заслуженного деятеля Республики Татарстан Радифа Гаташа, а также поэтов Нури Арсланова, Мудариса Агляма и Флеры Тархановой.

Презентация книги в Астане приурочена к 120-летию со дня рождения Магжана Жумабаева. В 1929 году по ложному обвинению его осудили на 10 лет лишения свободы, М.Жумабаев отбывал наказание на Севере, затем в 1935 году, благодаря ходатайству Максима Горького, был освобожден досрочно. Однако пребывание на свободе длилось недолго. Проработав учителем русского языка и литературы в средней школе, М.Жумабаев по приглашению Сакена Сейфуллина прибыл в Алма-Ату. 30 декабря 1937 года по злостному навету поэт вновь подвергся аресту. В ежовских застенках 19 марта 1938 года М.Жумабаев был расстрелян.

В 2015 году в Айтекебийском районе, на средневековом некрополе «Хан моласы», где покоится прах великого хана Младшего жуза и главнокомандующего объединенным казахским войском в освободительной борьбе народа с джунгарами - хана Абулхаира, в торжественной обстановке открылся мемориальный комплекс одного из самых известных казахских правителей.

Комплекс состоит из мавзолея над могилой хана и памятного знака. Знак представляет собой высокий стилобат, поднятый над плоскостью степи, из центра которого гордо взмывают три стелы-знамени, покрытые тамгами всех казахских родов. Такая концепция, по мнению автора Бека Ибраева, отражает деятельность хана Абулхаира, сумевшего в жестоких условиях войны с джунгарами объединить все казахские жузы в единый народ.

В 2016 году в госкорпорации «Правительство для граждан» создали единый гербарный фонд, в который вошло около трех тысяч видов растений Казахстана. На сегодняшний день единый гербарный фонд госкорпорации «Правительство для граждан» является вторым по многообразию и значимости гербарием в Республике Казахстан. Он содержит около трех тысяч видов растений флоры Казахстана, относящихся к 100 семействам, и более десяти тысяч листов.

Цель создания ЕГФ - изучение морфологии растений, их географической, экологической и индивидуальной изменчивости; документирование содержания флоры той или иной территории, а также распространение (ареалы) отдельных видов растений; сбор полных сведений об изменении флоры регионы за определенный период.

В 2018 году имея практический опыт педагогической работы на всех этапах образовательной системы, высокий профессиональный уровень и огромное желание оказать помощь в обеспечении конкурентоспособности казахстанского образования на мировом рынке образовательных услуг было создано Независимое национальное экспертное сообщество.